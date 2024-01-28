Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на журналистов «Известий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на съемочную группу «Известий», сообщает пресс-служба ведомства. Журналистку издания Наталию Графчикову избили, а оператору сломали камеру во время семинара ВИП-коуча и блогера Инны Тлиашиновой.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, — говорится в сообщении.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело по данному факту. Действия нападавших квалифицировали по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

На Графчикову и оператора напали во время семинара ВИП-коуча Инны Тлиашиновой. Съемочная группа отправилась на мероприятие «Инна Ленд», которое организовала Тлиашинова в подмосковном коттедже. Отмечается, что журналистку избили и попытались задушить сотрудники охраны, заметившие у нее телефон. Графчикова использовала его для съемки, так как объектив профессиональной камеры запотел.