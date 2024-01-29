«Мастер и Маргарита», Звягинцев, сериалы: как живет актер Алексей Розин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Розин

Алексей Розин — популярный российский актер театра и кино, который стал известен российскому зрителю благодаря роли в фильме режиссера Андрея Звягинцева «Елена». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Розин

Алексей Розин родился 4 февраля 1987 года, в 1998 году стал выпускником колледжа культуры, а в 2003 году окончил Школу-студию МХАТ, где посещал творческую мастерскую театрального артиста Романа Козака. В 2003–2008 годах Алексей служил в Российском академическом молодежном театре, где был задействован во множестве постановок.

В киноиндустрии артист дебютировал в 2006 году, снявшись в эпизодической роли в комедийном сериале «Папа на все руки». Там он работал вместе с Анатолием Журавлевым, Марией Шукшиной и другими известными актерами.

Популярность Розину принесла роль в фильме «Елена» режиссера Андрея Звягинцева. В 2014 он сыграл в картине «Левиафан», которая собрала множество наград и положительных отзывов критиков. Также Розин сыграл одну из главных ролей в кинокартине «Нелюбовь» все того же режиссера Андрея Звягинцева. В настоящее время его фильмография насчитывает более 90 работ.

Что известно о личной жизни Алексея Розина

Про личную жизнь актера практически ничего не известно. В своих социальных сетях он не публикует снимки с близкими и родными. В интервью «Верченей Москве» Розин заявил, что личную жизнь необходимо отделять от публичной.

«Личная жизнь так и называется, потому что ее нужно отделять от публичной. Отдельно профессия, общественные мероприятия и отдельно домашний уют, родные люди. Оставьте мою личную жизнь для меня. Есть ведь разные типы людей. Я отношусь к таким, которые, приходя домой, задергивают плотно шторы. Я наобщался с людьми, дома мне хочется побыть с родными и почувствовать себя в безопасности», — объяснил артист.

Что за скандал с фильмом «Мастер и Маргарита»

Алексей Розин сыграл роль Азазелло в фильме «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, который возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав 428 млн рублей за минувшие выходные.

Вчера, 28 января, представители организации «Зов народа» потребовали возбудить уголовное дело против Локшина и внести его в список экстремистов и террористов, потому что, по их мнению, он спонсирует Вооруженные силы Украины.

Организация предоставила скриншоты из социальных сетей режиссера, где он высказывался в поддержку Украины и критиковал Россию. Также Локшин выражал надежду, что ответственные за проведение СВО окажутся на скамье подсудимых. После того как публикации Локшина были обнаружены в соцсетях, режиссер поспешил удалить резонансные посты и закрыл доступы к профилям.

«Зов народа» также призвал не выплачивать режиссеру дивиденды от его фильма «Мастер и Маргарита».

Чем сейчас занимается Розин

Съемки в кино артист совмещает с театральной деятельностью. В прошлом году он заменил актера Александра Домогарова в спектакле «Супружеская жизнь. Перестройка». В постановке Андрея Кончаловского его партнершей выступила коллега Юлия Высоцкая.

В 2023 году с Алексеем Розиным вышли 11 фильмов и сериалов, включая ленты «Госпожа», «Черное облако», «Вера» и другие. В настоящий момент он снимается в картине «Крепостные» для телеканала ТНТ и работает над сериалами «Дино» и «Шеф», которые находятся на стадии производства.

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