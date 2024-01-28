Критика СВО, Снигирь, юмор: почему не стоит смотреть «Мастера и Маргариту»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Евгений Цыганов и актриса Юлия Снигирь

Недавно состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». Лента получила немало отзывов, в том числе негативных. За что ругают картину и почему пользователи и критики не рекомендуют ее к просмотру?

О чем новый фильм «Мастер и Маргарита»

Картину режиссера Михаила Локшина советуют смотреть после знакомства с первоисточником, поскольку ленту с натяжкой можно назвать экранизацией романа. Это, в частности, связано с меньшим количеством цитат из оригинального романа, нежели, например, в сериале Владимира Бортко. Время и место действия фильма совпадают с текстом Булгакова: история разворачивается в 1930-е в Москве. Однако в основе сюжета история самого Мастера, хотя в романе это была одна из линий.

Локшин представил историю, в которой существуют два мира: реальный и литературный. В первом живет писатель, создавший пьесу «Воланд», которую вот-вот поставят на сцене, но в одночасье все меняется: спектакль снимают, литератор превращается в изгоя, от которого отворачиваются друзья и коллеги, а само произведение отзывают из печати.

После скандала писатель знакомится с немецким профессором Воландом, а затем и с замужней женщиной по имени Маргарита. Они и другие окружающие литератора люди становятся прототипами героев его нового романа, в котором есть и истории Понтия Пилата и Иешуа, и приключения свиты Воланда, и бал Сатаны.

За что критикуют съемочную команду

27 января в Сети обнаружили публикацию в соцсетях Локшина, в которой он желает победы Украине в СВО и сравнивает РФ с нацистской Германией. Также он выражал надежду, что ответственные за проведение СВО окажутся на скамье подсудимых. После того как публикации Локшина были обнаружены в соцсетях, режиссер поспешил удалить резонансные посты и закрыл доступы к профилям.

Telegram-канал «Баба Яга против» обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО. В прикрепленном к посту ролике он задается риторическим вопросом, что бы сказали предки о происходящих событиях.

«1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России: Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссеру с американским гражданством Локшину, дочери эстонской фашистки Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский). <...> Это что вообще?» — говорится в посте Telegram-канала «Баба Яга против».

Что не так с игрой Юлии Снигирь

Исполнительница роли Маргариты еще до выхода картины предположила, что лента подвергнется критике. После премьеры отрицательные отзывы, в том числе о ее актерской игре, действительно заполонили соцсети.

«Снигирь не тянет на Маргариту, даже не знаю, кто бы ее сыграл», — отмечается в одном из комментариев на странице фильма.

«И Снигирь этa, и прокуроршa у Бортко (Анна Ковальчук. — NEWS.ru) — они жe одинaково пустыe внутри, бeз тeмпeрaмeнтa, бeз сумaсшeдшeй внутрeннeй энeргeтики», — поддержала пользовательница «Кино-Театр.РУ».

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Леонид Ярмольник на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Кузьма Сапрыкин и Паулина Врублевска на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Кузьма Сапрыкин и Паулина Врублевска на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Владислав Ценёв на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Владислав Ценёв на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Анна Котова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Анна Котова на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Елена Север и Юрий Киселев на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Елена Север и Юрий Киселев на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актрисы Мария Хорева и Алла Сигалова (слева направо) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актрисы Мария Хорева и Алла Сигалова (слева направо) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Александр Новиков на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Александр Новиков на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Мария Андреева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Мария Андреева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певец IVAN на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Певец IVAN на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса София Лебедева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса София Лебедева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Вячеслав Копейкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Вячеслав Копейкин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 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«КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Анар на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Дмитрий Лысенков с супругой актрисой Марией Зиминой на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Дмитрий Лысенков с супругой актрисой Марией Зиминой на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Софья Синицына на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса 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Петров/NEWS.RU Актер Константин Хабенский на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Константин Хабенский на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Виктор Вержбицкий (справа) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Виктор Вержбицкий (справа) на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Изабель Эйдлен на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Елизавета Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Елизавета Моряк на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Алексей Гуськов и его супруга Лидия Вележева на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актеры Полина Ауг и Юрий Дейнекин на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Евгений Цыганов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Андрей Максимов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актер Андрей Максимов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продюсер Игорь Толстунов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Продюсер Игорь Толстунов на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Юлия Снегирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Актриса Юлия Снегирь на премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU На премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Сергей Петров/NEWS.RU На премьере фильма «Мастер и Маргарита» в киноцентре «КАРО 11 Октябрь»

Почему ругают сценарий «Мастера и Маргариты»

Кинокритик Сергей Сычев назвал радикальной идею экранизировать роман Булгакова в постмодернистском ключе. Несмотря на это, эксперт считает, что зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал.

«Мне кажется, идея сделать фильм „Мастер и Маргарита“ в постмодернистском ключе, как некий диалог со зрителем, Булгаковым и с самим романом — достаточно радикальная, рискованная, но рабочая идея. <...> Очень легкая точка входа в творчество Булгакова, после которой захочется почитать не только „Мастера и Маргариту“, но и другие произведения», — сказал собеседник NEWS.ru.

Критик Лидия Маслова отмечает, что из-за попытки «упаковать роман в 2 часа 37 минут экранного времени» и избавиться от всего несущественного «некоторые эпизоды и персонажи выглядят лишними».

«Стоит ли смотреть? Конечно, это же Булгаков. Но почти побуквенная, уважительная экранизация Бортко с музыкой Корнелюка многим будет милее», — вторит ее словам Telegram-канал «Антиглянец».

Критик Борис Гришин отметил, что картине не хватает юмора и иронии. По его мнению, произведение все же больше сатирическое «и роман Булгакова популярен в том числе потому, что искрометно остроумен».

«Нет магии. Ни киношной, ни Булгаковской. Переписывать автора уровня Булгакова — дело зряшное. В очередной раз убедились», — писал Telegram-канал «Закулиска».

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