Что известно об учительнице, которая пыталась сжечь школу в Чебоксарах

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Учительницу, которая в Чебоксарах пыталась поджечь школу по указанию телефонных мошенников, задержали, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР). Что об этом известно, какие последние новости?

Что произошло в чебоксарской школе

По данным Telegram-канала Mash, 46-летняя учительница пришла в школу № 10 в городе Чебоксары и подожгла два кабинета.

«Это вовремя заметил школьный охранник, который вызвал полицию. Также учительница записала видео, дискредитирующее ВС РФ, и отправила его в родительский чат. Ее задержали, проводится проверка», — говорится в публикации канала.

Также отмечается, что знакомые женщины уже на протяжении длительного периода стали замечать, что она перестала со многими общаться и выставила свою квартиру на продажу, за которую недавно выплатила кредит.

«Деньги уходили неизвестно куда, более того — она начала одалживать средства у друзей и родственников. Самую крупную сумму дал ей брат — 400 тысяч рублей», — сообщает Mash.

Что рассказали в региональном СК РФ

В региональном СК РФ пояснили, что в отношении учительницы было возбуждено уголовное дело о совершении террористического акта.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике в отношении жительницы города Чебоксары, пытавшейся поджечь здание школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Подозреваемая задержана, следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 28 января учительница записала видео в поддержку ВСУ и отправила его в родительский чат.

«Вечером 28 января 2024 года учительница начальных классов средней общеобразовательной школы города Чебоксары записала видеообращение в поддержку Вооруженных сил Украины, после чего с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершила поджог школы», — рассказали в СК РФ.

Женщина пояснила, что противоправные действия она совершала по указанию неизвестных телефонных мошенников, которым она также перевела финансовые средства.

Как в России отреагировали на действия учительницы

В Минобразования Чувашии заявили, что инцидент, произошедший в школе № 10, держит на контроле министр образования региона Дмитрий Захаров.

«Здание школы не пострадало, обучающиеся находятся в полной безопасности. Министр образования Чувашии Дмитрий Захаров данную ситуацию держит на личном контроле», — говорится в публикации пресс-службы.

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» задался вопросом, почему учительница в таком состоянии была допущена до уроков.

«Когда я читаю такое, то недоумеваю от одного: как она могла работать в школе, находясь в пограничном психологическом состоянии?» — говорится в публикации.

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