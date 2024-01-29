ВС РФ взяли под контроль Табаевку у Харькова. Что это значит для хода СВО?

Фото: МО РФ

Западная группировка войск ВС России взяла под контроль населенный пункт Табаевка Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Что об этом известно, какие последние новости?

Что рассказали в Минобороны про Табаевку

В сводке о ходе специальной военной операции Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении удалось взять под контроль село Табаевка.

«На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Село Табаевка расположено в Купянском районе Харьковской области у истоков реки Песчаной, в 150 километрах от Харькова.

В ведомстве уточнили, что в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

«Потери противника составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица „Мста-Б“», — сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что боевые действия велись на Донецком направлении. По данным Минобороны России, за последние сутки войскам удалось поразить два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», использовавшихся ВСУ.

Потери украинцев среди личного состава оцениваются примерно в 210 человек. На Краснолиманском направлении был уничтожен один танк, до 280 украинских солдат были ранены или убиты, подчеркнули в ведомстве.

Почему для ВС РФ важно взятие под контроль Табаевки

По данным Telegram-канала «Военная хроника», установление контроля в данном населенном пункте позволит российским военным начать наступление в сторону Ковшаровки, под Купянск.

Отмечается, что Табаевка находится в низине, поэтому штурмовать ее проще, чем удерживать позиции в дальнейшем.

«Сложность штурма Табаевки состоит в топографии местности: село, аналогично Клещеевке, находится в низине, и удержание позиций там сложнее, чем их штурм», — отмечают авторы Telegram-канала.

Военный корреспондент Федор Громов в своем Дзен-канале сообщил, что важность взятия под контроль Табаевки также заключается в том, что там, предположительно, у ВСУ был узел РЭБ.

«Также мы предполагаем, что, взяв высоты за Табаевкой, мы сможем пойти дальше в сторону Песочного (южное). Более точно можно будет говорить через пару дней. Дополнительной сложностью может стать то, что небратья попробуют перебросить сюда подкрепления», — написал военкор.

Немецкий журналист Юлиан Репке в своих социальных сетях написал, что для ВСУ в Харьковской области складывается критическая ситуация.

«Критическая ситуация также разворачивается в Харьковской области, где Вооруженные силы России прорвали слабый украинский фронт», — заявил он.

По его словам, российским военным удалось взять под контроль населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

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