Российские Су-34 стерли с лица земли укрепрайон ВСУ Российские Су-34 нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Су-34

Российские Су-34 нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщило Министерство обороны РФ и показало соответствующие кадры. По информации военного ведомства, истребители-бомбардировщики поразили укрепрайоны противника на Краснолиманском направлении.

Для выполнения задачи летчики использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Как подчеркнули в Минобороны, командный пункт и живая сила украинской армии были ликвидированы.

До этого на Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» нанесла залповый удар по бойцам ВСУ в Серебрянском лесничестве. Военные использовали расчеты реактивной системы залпового огня «Град». В результате удара украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Ранее Минобороны показало видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». На опубликованных кадрах бойцы подготавливают беспилотник, выходят на позицию и запускают аппарат в небо. При этом военные используют VR-очки, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.