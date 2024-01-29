Работа российских операторов БПЛА в зоне СВО попала на видео Минобороны РФ показало работу операторов БПЛА в зоне СВО

Фото: МО РФ

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видео работы операторов FPV-дронов группировки войск «Запад». На кадрах видно, как бойцы подготавливают беспилотник, выходят на позицию и запускают аппарат в небо. При этом военнослужащие используют VR-очки. По данным российского военного ведомства, это позволяет оператору лучше ориентироваться в пространстве.

Благодаря VR-очкам оператору удобнее ориентироваться в пространстве, легче проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на высокой скорости. Это позволяет максимально эффективно применять их для уничтожения техники, а также живой силы в блиндажах и укрытиях, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские десантники из состава группировки войск «Днепр» уничтожили три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Отмечается, что оператор дрона навел его на одну из лодок, а помощник корректировал полет, обеспечивая точное попадание. Поразить цель удалось с первой же попытки. Таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку.

До этого стало известно, что российские инженеры создали проект стационарных посадочных вышек «Ладонь», предназначенных для бесконтактного заряда аккумуляторов дронов. После подзарядки беспилотник сможет пробыть в воздухе еще более 20 минут.