В России создали «Ладони» для подзарядки дронов НТИ: российские инженеры разработали вышки «Ладонь» для подзарядки беспилотников

Фото: МО РФ

Российские инженеры создали проект стационарных посадочных вышек «Ладонь», предназначенных для бесконтактного заряда аккумуляторов дронов, заявил автор проекта, сотрудник Национальной технологической инициативы Михаил Климчук. По его словам, которые передает РИА Новости, после подзарядки беспилотник сможет пробыть в воздухе еще около 20 минут и более.

Пробыв в воздухе над «Ладонью» 5 минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик, — сообщил Климчук.

Разработку представят на форуме «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в феврале при содействии Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив. Вышки могут оказаться востребованными среди нефтяных и газовых компаний, чтобы осуществлять постоянный контроль над целостностью нефте- и газопрововодов. Помимо этого, «Ладонь» может быть применена компаниями из сферы транспорта, логистики и сельского хозяйства.

Ранее российские ученые создали новый дрон-конвертоплан «Ловкий», который способен развивать самую быструю скорость среди беспилотников в зоне специальной военной операции. БПЛА разгоняется до 160 км/ч, а порой и до 200 км/ч. Одним из его плюсов также является низкий расход энергии — на его работу требуется на 70% меньше.