Расчеты «Градов» одним махом уничтожили десятки бойцов ВСУ МО: расчеты РСЗО «Град» уничтожили под Кременной свыше 30 бойцов ВСУ

Фото: МО РФ

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» нанесли на Краснолиманском направлении залповый удар по бойцам ВСУ в Серебрянском лесничестве, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что в результате украинские войска потеряли свыше 30 человек убитыми и ранеными.

Получив данные от передовых разведчиков, действующих на линии боевого соприкосновения, о скоплении живой силы противника численностью до 50 военнослужащих подразделений национальной гвардии Украины, расчеты российских реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» прибыли на огневые позиции, — рассказали в министерстве.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска. По данным оборонного ведомства, потери Украины убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода.

Также стало известно, что расчеты РСЗО «Град» воздушно-десантных войск Южной группировки сил России успешно атаковали позиции украинской пехоты в районе Артемовского направления. Как отмечалось, при достижении огневых позиций десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, обеспечивая широкий охват огнем обширной территории. При этом важную роль в точном наведении артиллерийских ударов играют беспилотные летательные аппараты.