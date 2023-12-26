«Грады» ВДВ уничтожили замаскированные позиции ВСУ под Артемовском

Фото: МО РФ

Расчеты РСЗО «Град» воздушно-десантных войск Южной группировки сил России успешно атаковали позиции украинской пехоты в районе Артемовского направления, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства обороны. Отмечается, что боевые расчеты находятся в режиме круглосуточного дежурства.

Артиллерийские подразделения ВДВ на Артемовском направлении в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по подавлению пунктов управления, артиллерийских батарей ВСУ, уничтожению складов с боеприпасами, огневых средств, вооружения и военной техники противника, разрушению его замаскированных оборонительных сооружений <...>. В ходе нанесения огневого поражения было уничтожено до взвода пехоты противника, — заявили в Минобороны.

При достижении огневых позиций десантники-артиллеристы выпускают 122-мм осколочно-фугасные снаряды, обеспечивая широкий охват огнем обширной территории. Важную роль в точном наведении артиллерийских ударов играют беспилотные летательные аппараты. Данные, собранные ими, оперативно передаются на пункты управления и, впоследствии, на расчеты реактивной артиллерии, что способствует эффективному проведению операций, отметили в военном ведомстве.

Ранее экс-помощник министра обороны США Час Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России на Украине. По его мнению, уничтожение в зоне боевых действий западной техники дискредитировало военные возможности Альянса. Он отметил, что западным странам не удалось изолировать Россию. По его словам, большинство государств не поддерживают курс Вашингтона на конфронтацию с Москвой.