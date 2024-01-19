Российский «Град» опустошил опорники ВСУ под Артемовском МО: расчеты «Града» уничтожили группу украинских военных близ Артемовска

Фото: МО РФ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» российских десантников уничтожили группу украинских военнослужащих в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны. По данным оборонного ведомства, потери Украины убитыми оказались сопоставимыми с численностью взвода.

С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного в опорном пункте на передовых позициях, расчет РСЗО «Град» выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам, — рассказали в министерстве.

Выжившие военнослужащие ВСУ при этом бросили свои позиции на опорном пункте. Туда сразу отправились штурмовые группы десантников для зачистки с последующей передачей опорника российским подразделениям.

Накануне российская армия взяла под контроль поселок Веселое, расположенный в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ заявило, что победа на данном участке спецоперации достигалась подразделениями Южной группировки войск. Помимо этого, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки (ДНР).

Также генерал-лейтенант и начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ Юрий Ставицкий сообщил, что в ходе контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли на российской линии обороны более 180 единиц военной техники, предоставленной Западом. Военнослужащий отметил, что в число потерь вошли танки Leopard, БМП Bradley и другие машины. По его словам, система оборонительных рубежей, созданная на глубине до 120 км, существенно повысила живучесть войск РФ: более 400 батальонных районов обороны были подготовлены за восемь месяцев, что является беспрецедентным случаем в истории войн и вооруженных конфликтов.