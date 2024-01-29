Битва за Авдеевку 29 января: как далеко зашли ВС РФ, отступают ли ВСУ

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции

Российская армия продолжает наступать на позиции ВСУ на юго-восточных окраинах Авдеевки, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие сегодня последние новости с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 29 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 29 января

«На Донецком фронте при поддержке средств дальнего поражения продолжили штурмовые действия у Новомихайловки, Георгиевки и Первомайского. Была попытка продвинуться к Тоненькому. Авдеевку после артударов атакуют с юго-востока, стремясь расширить плацдарм на окраинах города. Севернее ВС РФ наступают в районе Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Под ударами ВСУ — в Победе, Максимильяновке, Бердычах и Нью-Йорке. ВС РФ — в Донецке и селе Красногоровка», — передает WarGonzo.

Источник рассказал, что у Новомихайловки ВСУ стабилизировали положение.

«Но относительно. ВС РФ продолжали атаки села. Иногда с трех направлений. Но забрать позиции не удалось. У Георгиевки ВС РФ это сделать сумели. Невельское, Первомайское и Северное (населенный пункт к западу от Авдеевки) российские войска штурмовали методично. ВСУ с той же методичностью успешно отбивались. А вот на юго-восточных окраинах Авдеевки провалились. Военная хитрость (и такое возможно в условиях современной высокотехнологичной войны) позволила ВС РФ прорвать оборону и войти в город. Правда, на узком участке по фронту и опасно протяженном — по глубине. Но похоже, именно здесь ВС РФ рассчитывают на оперативный успех. На северном фланге у Степного российские войска атаковали, но с меньшей интенсивностью. Впрочем, это не говорит, что для ВСУ здесь легко», — добавил WarGonzo.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Два майора» пишут, что в районе Авдеевки ВСУ не прекращают попытки контратаковать в районе занятого ВС России укрепрайона «Царская охота».

«В бой были брошены резервы противника силами до нескольких батальонов пехоты. ВС России ведут наступление восточнее коксохимического завода в районе садовых товариществ. Аналитический канал противника пишет: „Сохраняется тяжелая ситуация возле Табаевки и южнее Авдеевки. ВС России в последнее время добились ряда тактических успехов“», — добавил источник.

«НгП раZVедка» рассказала, что сейчас происходит у «Царской охоты».

«По „Царской охоте“. Распространяемые сообщения о том, что бывшую базу отдыха снова занял противник, не соответствуют действительности, вражеские солдаты на ЦО присутствуют только в неудовлетворительном агрегатном состоянии, живых среди них не обнаружено. „Царская Охота“ за нами, сомневающиеся скоро смогут убедиться более наглядно, наши железобетонные воины стоят в обороне как скалы, значительные резервы, которые враг перебросил для ликвидации данного „выступа“, ничего не решили, бои продолжаются, подвинуть тигров из ВС РФ с наскока — это врагу не с донецкими бабушками воевать», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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