Певец SHAMAN: последние новости 29 января, концерты, скандалы, слухи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов) оказался на грани срыва в Кургане, а телеведущая Ксения Собчак раскритиковала новый хит артиста. Что об этом известно, какие последние новости об исполнителе?

Почему концерт SHAMAN бойкотируют в Кургане

Жители Кургана выразили недовольство условиями райдера певца SHAMAN и призвали бойкотировать его выступление, несмотря на то, что все билеты на февральский концерт распроданы.

Ранее URA.RU сообщило, что для SHAMAN в Кургане не нашлось отеля, который бы соответствовал требованиям его райдера, куда входит номер класса люкс с кроватью King или Queen Size в пятизвездочном отеле. Организаторы концерта рассматривали вариант размещения артиста в ближайших городах и предоставление трансфера до места выступления. Однако местные жители предложили отменить Дронова.

«Сдайте билеты те, кто купил уже. Это уже запредельная наглость».

«Высоко летит, но может легко упасть. Патриот не должен так повышать цены», — отметили курганцы.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Новосибирске (29, 30 января), Перми (1 февраля), Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Дронов появится и на сцене праздничного концерта «О чем поют 8 Марта», посвященного Международному женскому дню. Он состоится в Москве 3 марта. Вдобавок SHAMAN выступит на сцене Crocus City Hall 9, 10 и 11 марта с концертной программой «Ты моя».

«Концертная программа — особый подарок, которым я хочу на несколько дней продлить весенний праздник», — сообщил певец в социальных сетях.

Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Зрители во время концерта певца SHAMAN Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его мать Людмила Дронова Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN и его отец Юрий Дронов Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце Фото: Продюсерский центр SHAMAN Певец SHAMAN во время концерта в Государственном Кремлевском дворце

Что за скандал в Одессе из-за песни SHAMAN

В Одессе пассажирка автобуса слушала гимн России в исполнении SHAMAN, думая, что музыка играет в наушниках, сообщает Telegram-канал Readovka. По информации источника, большинство пассажиров с улыбкой отнеслись к услышанному, однако один мужчина начал угрожать женщине.

«Пока пассажиры тихо улыбались и ничего женщине не говорили, один до одури испуганный гимном России хлопец, ретируясь из маршрутки, напоследок сказал, что завалит одесситку за углом», — говорится в сообщении канала.

Кто критикует певца SHAMAN

Журналист и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала последний хит Дронова «Живой». По ее мнению, в композиции, которую артист посвятил всем, кто пострадал за собственную правду, не хватает конкретики.

«Дорогой SHAMAN! Мы рассчитывали, конечно, на более конкретные примеры, имена и фамилии. Ну или хотя бы сферу деятельности», — заявила Собчак на своем YouTube-канале.

Сюжет клипа телеведущая также раскритиковала, отметив, что в нем нет ничего примечательного.

«Будто выковыряли из носа и размазали по кадру», — добавила она.

Творчество певца не одобряет и экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина. Она заявила, что на дух не переносит песни SHAMAN. Певице не нравится его «надрывная» манера исполнения, а Андрей Губин называл творчество исполнителя «нафталином».

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