Кто сыграл кота Бегемота в фильме «Мастер и Маргарита», сколько лет Кеше

Фото: Атмосфера кино

Кот Кеша

Чемпион мира среди мейн-кунов сыграл роль кота Бегемота в фильме «Мастер и Маргарита». Что известно о питомце, как проходил кастинг среди животных и съемки новой экранизации Михаила Булгакова?

Что известно про кота, сыгравшего роль Бегемота

Роль кота Бегемота в фильме «Мастер и Маргарита», премьера которого состоялась 25 января, сыграл семилетний мейн-кун по кличке Кеша. Он в 2018 году завоевал титул чемпион мира среди представителей своей породы. Также он неоднократно признавался лучшим ньютером (кастратом. — NEWS.ru) в России и в мире — из-за специфики конкурсов стерилизованные животные соревнуются отдельно от остальных.

«Кеша начал свою выставочную карьеру в четыре месяца и на данный момент прошел больше сотни выставок, где становился победителем рингов и шоу. В 2018 году Кеша получил титул чемпиона мира, стал лучшим ньютером России, занял 2-е место в мире среди ньютеров и стал лучшим мейн-куном в мире», — рассказала хозяйка кота Екатерина.

Как проходил кастинг среди котов на роль Бегемота

Женщина лично отправила фотографии Кеши на кастинг, когда увидела в интернете объявление о поиске черных мейн-кунов для фильма. Через некоторое время ее пригласили на пробы на «Мосфильм», где питомца сразу одобрили на главную роль, а в его дублеры взяли родную сестру по кличке Муша. Всего хозяйка животных растит 12 мейн-кунов.

«На пробах был еще один кот. Пробы проходили на улице, наши кошки спокойно отнеслись к свежему воздуху, а другой котик очень переживал о смене обстановки. В итоге режиссер сказал, что в кадре Кеша смотрится лучше», — сообщила Екатерина.

Дублер Кеше в итоге не понадобился. Благодаря опыту участия в выставках животное хорошо переносило 10-часовые съемки, которые в основном проходили на улице. По словам Екатерины, все, что требовали от кота — лежать в разных местах, что он и делал. Наиболее хорошие отношения у питомца сложились с актером Евгением Цыгановым, который сыграл роль Мастера.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Евгений Цыганов и кот Кеша

«Кеша был настолько неотразим, что однажды режиссер сказал в микрофон: „Кеша, гениально! Гениально!“ Все сцены с Кешей отрабатывала дрессировщица Люся Шулепова. В каком-то интервью она сказала, что Кеша — идеальный кот, так как кошки и улица несовместимы», — отметила хозяйка кота.

В некоторых эпизодах фильма используется анимационная версия Кеши, созданная с помощью компьютерной графики. Для этого кота специально фотографировали со всех сторон.

Кто озвучил кота Бегемота в фильме «Мастер и Маргарита»

Кота Бегемота в новой экранизации «Мастера и Маргариты» озвучил актер Юра Борисов. Как рассказал соавтор сценария и режиссер картины Михаил Локшин, изначально одного из подручных Воланда задумывали «на грани реалистичного», а при создании образа вдохновлялись породой мейн-кун.

Юру Борисова Локшин назвал «хулиганом, народным юмористом и философом».

«Озвучивает Бегемота любимый артист Юра Борисов. Он и хулиган, и народный юморист, и философ. <...> Да, кот говорит и может ходить на задних лапах, пьет водку и закусывает грибом, но делает это насколько возможно реалистично для большого мейн-куна», — заявил режиссер РБК Life.

Поскольку Юра Борисов работал за кадром, с котом Кешей он не знаком.

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