Игру кота Кеши признали гениальной в экранизации «Мастера и Маргариты» Режиссер «Мастера и Маргариты» признал гениальной игру Кеши в роли Кота Бегемота

Роль Кота Бегемота в новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», режиссером которой стал Михаил Лошкин, сыграл черный мейн-кун Кеша. Хозяйка питомца Екатерина Соловьева рассказала msk1.ru, что на съемочной площадке были восхищены поведением кота, а режиссер назвал его игру гениальной. Кроме этого, Кеша является чемпионом мира 2018 года среди мейн-кунов.

Кеша был настолько неотразим, что однажды режиссер сказал в микрофон: «Кеша, гениально! Гениально!». Все сцены с Кешей отрабатывала дрессировщица Люся Шулепова. В каком-то интервью она сказала, что Кеша — идеальный кот, так как кошки и улица несовместимы. Конечно, свет, шум, незнакомые люди — все это стресс для кошки. Но у нас огромный выставочный опыт, так что Кеша не стрессовал, — отметила Екатерина.

По словам хозяйки, для роли Кота Бегемота создатели фильма искали именно черных мейн-кунов. Увидев объявление, она решила отправить фотографию своего питомца, и вскоре ей пришло приглашение на пробы. Екатерина рассказала, что Кеша сразу поразил всех своим обаянием и талантом.

Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ. За выходные картина собрала 428 млн рублей. При этом, экранизация не воспроизводит в точности роман Булгакова. В фильме также встречаются эпизоды из жизни самого писателя. Кроме этого, в ленте сделали акцент на любовной линии Мастера и Маргариты.