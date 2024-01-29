Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Фото: «Атмосфера кино»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», снятая российским режиссером Михаилом Локшиным, возглавила кинопрокат в России и СНГ, следует из данных портала Kinobusiness. Картина за выходные с 26 по 28 января собрала 428 млн рублей.

Экранизация, возглавившая кинопрокат в минувшие выходные, не воспроизводит в точности роман Булгакова. В фильме встречаются эпизоды из жизни самого писателя. Кроме того, создатели сделали акцент на любовной линии Мастера и Маргариты. По этой причине Локшин, для которого экранизация романа Булгакова стала второй полнометражной картиной в карьере, отказался от первоначальной задумки назвать картину «Воланд».

Вторую строчку рейтинга занял семейный музыкальный полнометражный фильм «Бременские музыканты» режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Картина собрала в прокате 123 млн рублей. Тройку лидеров замкнул фильм «Холоп-2», который вышел в прокат в России 1 января 2024 года. Сборы картины за минувшие выходные составили 122,5 млн рублей.

Кинокритик Сергей Сычев ранее назвал радикальной идею экранизировать роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в постмодернистском ключе. Несмотря на это, по его мнению, она рабочая и зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал.