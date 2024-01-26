«Радикальная, но рабочая идея»: кинокритик о фильме «Мастер и Маргарита» Кинокритик Сычев назвал радикальной идею новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Фото: Атмосфера кино

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Кинокритик Сергей Сычев в разговоре с NEWS.ru назвал радикальной идею экранизировать роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в постмодернистском ключе. Несмотря на это, по его мнению, она рабочая и зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал.

Мне кажется, идея сделать фильм «Мастер и Маргарита» в постмодернистском ключе, как некий диалог со зрителем, Булгаковым и с самим романом — достаточно радикальная, рискованная, но рабочая идея. <...> Очень легкая точка входа в творчество Булгакова, после которой захочется почитать не только «Мастера и Маргариту», но и другие произведения, — сказал он.

По мнению Сычева, экранизировать этот роман — «то еще удовольствие». Он также подчеркнул, что положительно относится к новой версии фильма.

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат 25 января. Картина находилась в производстве с 2018 года, за это время проект успел сменить и режиссера, и актерский состав, а также два названия.

Ранее режиссер Владимир Бортко высказал мнение, что новый фильм «Мастер и Маргарита» могли снять исключительно с целью заработка на очередной экранизации романа Булгакова. Он признался, что не планирует смотреть эту новинку проката.