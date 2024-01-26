«Кушать хотят»: Бортко высказался о новом фильме «Мастер и Маргарита» Режиссер Бортко заявил, что не собирается смотреть фильм «Мастер и Маргарита»

Фото: Агентство «Москва»

Режиссер Владимир Бортко

Новый фильм «Мастер и Маргарита» могли снять исключительно с целью заработка на очередной экранизации романа Михаила Булгакова, предположил в беседе с NEWS.ru режиссер Владимир Бортко. Он признался, что не планирует смотреть эту новинку проката.

Я смотреть не собираюсь. Как отношусь к новым переосмыслениям произведения? Ну а что, запретить, что ли? Люди хотят снимать и снимают. Наверное, кушать хотят, — сказал Бортко.

Ранее актер Леонид Ярмольник, исполнивший роль доктора Стравинского в новом фильме, признался, что до конца так и не понял роман Булгакова. Артист рассказал, что впервые ознакомился с произведением еще в школьные годы, но начал вникать в суть только после второго прочтения, однако в целом смысл «Мастера и Маргариты» для него остался непонятен.

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая главную героиню, высказала мнение, что книга Булгакова на самом деле о любви. Она рассказала, что раньше ей нравились главы о Воланде, а затем сильное впечатление произвели главы про Ершалаим.

Фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в российский прокат 25 января. Картина находилась в производстве с 2018 года, за это время проект успел сменить и режиссера, и актерский состав, а также два названия.