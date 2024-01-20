Райдер SHAMAN — препятствие для концерта? Что известно о шоу в Кургане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Ярослав Дронов не сможет остановиться в Кургане после концерта, если организаторы будут следовать требованиями его райдера. Почему это возможно, какие особые требования содержатся в райдере SHAMAN, как он может выйти из ситуации и состоятся ли шоу в других городах?

Почему SHAMAN не остановится в Кургане

URA.RU сообщило, что для SHAMAN в городе Кургане не нашлось отеля, который бы соответствовал требованиям его райдера. Об этом сообщили источники, связанные с шоу-бизнесом. Как отмечает издание, певца устраивают только пятизвездочные отели.

«В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — рассказали источники URA.RU.

Концерт в Кургане должен состояться 8 февраля. До этого SHAMAN должен провести два концерта в Тюмени.

«Есть вероятность, что SHAMAN остановится в Тюмени и поедет на концерт в Курган на минивэне. То есть он не будет проживать тут», — объяснили источники URA.RU.

В этом случае певцу придется проделать путь 200 км туда и обратно, чтобы попасть на свой концерт.

Чего требует райдер SHAMAN

Концертный райдер SHAMAN стал известен в середине декабря. В первую очередь он сосредоточен на требованиях самого солиста. Во время туров Ярославу Дронову для проживания требуется «лучший отель в городе, расположенный максимально близко к месту проведения мероприятия» (однако в случае, если лучший отель расположен не так близко, предпочтение отдается гостинице более высокого класса).

В отеле солист хочет получить номер класса люкс с кроватью King или Queen Size. При этом номер должен быть оборудован полностью светонепроницаемыми шторами со 100% изоляцией от солнечного света.

Где будут проходить следующие концерты SHAMAN

Большой концертный тур SHAMAN по регионам России продолжается с 8 января. Ближайшие концерты должны состояться 29 и 30 января в Новосибирске, где площадкой для выступления Дронова станет Дом ученых Сибирского отделения РАН в Академгородке.

Далее в планах SHAMAN — Пермь (1 февраля), Нижний Тагил (2 февраля) и Екатеринбург (4 февраля).

Далеко не во всех городах в маршруте тура по регионам есть пятизвездочные отели. Так, по данным сайта 101hotels.com, таких отелей нет ни в Нижнем Тагиле, ни в Тюмени, где должны состояться концерты 5 и 6 февраля. Также пять звезд не удастся найти в Омске, где 27 февраля концертом в G-Drive Arena завершается сибирский тур SHAMAN.

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