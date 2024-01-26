Бойкот в Кургане, концерт жестами в Перми: последние новости о SHAMAN

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Жителей Кургана призвали бойкотировать исполнителя хита «Я русский» SHAMAN (Ярослав Дронов). В чем провинился певец, в каких городах его все-таки ждут и сколько люди готовы выложить за билеты на выступление исполнителя?

Почему SHAMAN объявили бойкот в Кургане

Жителей Кургана призвали объявить Дронову бойкот, несмотря на то, что все билеты на его февральское выступление в местной филармонии распроданы. Причиной этого стало недовольство горожан райдером музыканта.

«Сдайте билеты те, кто купил уже. Это уже запредельная наглость», — призвал один из недовольных пользователей.

«Высоко летит, но может легко упасть. Патриот не должен так повышать цены», — пишет другой пользователь.

«Какой он патриот с такими замашками? В стране такое творится, а он шикует», — считает комментатор.

20 января URA.RU сообщило, что для SHAMAN в Кургане не нашлось отеля, который бы соответствовал требованиям его райдера. Об этом сообщили источники, связанные с шоу-бизнесом. Как отмечает издание, певца устраивают только пятизвездочные отели.

«В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — рассказали источники URA.RU.

Предполагалось, что SHAMAN остановится в Тюмени и поедет на концерт в Курган на минивэне. В этом случае певцу нужно будет преодолеть 200 км, чтобы встретиться с публикой.

Кто еще объявлял SHAMAN бойкот

В декабре российский артисты устроили бойкот SHAMAN на музыкальном фестивале «Песня года». Во время исполнения финальной песни они старались не встречаться взглядом с Дроновым.

Поводом подозревать других исполнителей в бойкоте Ярослава Дронова на «Песне года» стало его мрачное настроение во время съемок. Кроме того, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды якобы отказываются от участия в совместных выступлениях с SHAMAN, поскольку считают его неискренним, «абсолютно кремлевским продуктом».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Правда ли, что подорожали билеты на концерты SHAMAN

Портал RO.TODAY обратил внимание, что организаторы двух концертов SHAMAN в Ростове-на-Дону решили повысить стоимость билетов на мероприятие. По информации издания, за 2 месяца до концерта цена выросла на 500 рублей. Теперь стоимость билетов составляет от 4,1 тысячи до 9,5 тысячи рублей.

При этом к настоящему моменту билеты на концерт SHAMAN почти все раскуплены. По информации портала, мест нет в середине партера и на трех балконах — на самых дорогих и самых дешевых местах.

В каких городах пройдут концерты SHAMAN

В Перми в ближайшее время должен состояться концерт мастера жестовой песни Артема Агафонова. В репертуаре музыканта присутствуют в том числе песни SHAMAN.

«В пермском госпитале для ветеранов войн пройдет концерт участников Международного патриотического фестиваля „Автомат и гитара — Сила в братстве!“ Один из участников — исполнитель жестовой песни Артем Агафонов. Он исполняет песни певца SHAMAN», — сообщает URA.RU со ссылкой на Пермский городской совет ветеранов.

Дронов сейчас находится во всероссийском туре «Я русский», который проходит по 100 городам страны. Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Новосибирске (29, 30 января) и Перми (1 февраля), Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Также артист выступит 3 марта в Москве на праздничном концерте «О чем поют 8 Марта», посвященном Международному женскому дню.

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