В ВСУ раскритиковали американские БМП Bradley MWM: ВСУ критикуют БМП Bradley за неприспособленность к зиме и техсостояние

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

БМП Bradley

Среди украинских военных растет недовольство американскими БМП Bradley из-за серьезных потерь в подразделениях, которые их используют, говорится в статье, опубликованной Military Watch Magazine. Солдаты ВСУ критикуют техническое состояние боевых машин. Кроме того, военные считают, что БМП не приспособлены к холодному времени года.

Украинские экипажи особенно критически отнеслись к ограниченной способности автомобиля выдерживать суровую украинскую зиму, а также к состоянию некоторых автомобилей, поставляемых из США, — говорится в статье.

В публикации также отмечается, что Bradley были сняты с производства в США еще в середине 1990-х годов. Подавляющее большинство боевых машин до передачи Украине хранилось в законсервированном состоянии.

В статье говорится о том, что БМП Bradley были «на острие» контрнаступления ВСУ. В результате в течение пяти месяцев более 80 из 200 поставленных США боевых машин были потеряны.

В декабре прошлого года российские военные впервые взяли Bradley в качестве трофея. До этого российские подразделения неоднократно поражали американские БМП, но вывезти их с поля боя не удавалось ни разу, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Это было обусловлено тем, что подбитые бронемашины чаще всего располагались на нейтральной полосе, что затрудняло их эвакуацию. Российские солдаты ограничивались вывозом отдельных комплектующих для дальнейшего изучения.