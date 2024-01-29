Российские военные спасли брошенного украинской армией солдата Военкор Коц: российские танкисты спасли брошенного солдата ВСУ

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Военкор Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск оказывают помощь солдату ВСУ. Он был ранен и брошен при отводе в тыл медпункта украинской армии.

На данный момент оказываем помощь бойцу ВСУ. Все честно, все четко, так же, как своим, — пояснил российский военнослужащий за кадром.

Раненый рассказал, что он является уроженцем Таджикистана. На территории Украины проживал с женой. После мобилизации он был зачислен в состав 3-й танковой бригады 2-го батальона ВСУ стрелком и участвовал в боевых действиях на Купянском направлении.

Ранее попавший в плен украинский штурмовик рассказал, что вместе с сослуживцами ждал спасения со стороны ВС России, поскольку от ВСУ помощи не было. По его словам, они «ползали» на позициях уже 30 часов, просили помощи у своих, и в какой-то момент наступило отчаяние. Пленный также добавил, что подошедшие российские военные сразу успокоили украинцев, что сила к ним применяться не будет.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в российском плену находятся около 10 тысяч бойцов ВСУ. Он не исключил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжится, несмотря на крушение Ил-76, где находились 65 пленных ВСУ.