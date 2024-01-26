Военэксперт рассказал, сколько бойцов ВСУ находятся в российском плену Военэксперт Дандыкин: в российском плену могут находиться до 10 тысяч украинцев

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в российском плену находятся около 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Он не исключил, что обмен пленными между РФ и Украиной продолжится, несмотря на крушение Ил-76, где находились 65 пленных ВСУ.

Предварительно, судя по открытой информации, украинских пленных в России около 10 тысяч человек. Насколько я знаю, обмен пленными продолжится, несмотря на катастрофу Ил-76. Пленные ВСУ появляются, скорее всего, каждый день. Сейчас массовой сдачи в плен, скорее всего нет, — добавил Дандыкин.

Ранее стало известно о жалобах солдат ВСУ из-за нарастающего давления со стороны Вооруженных сил России на Купянском направлении, где идут интенсивные бои, а погодные условия продолжают ухудшаться. Украинские военные пожаловались на непрекращающиеся наступления ВС РФ, которые усиливаются с каждым разом, а также на дождь, грязь и холод.

Кроме того, сообщалось, что медицинские учреждения в Харькове переполнены ранеными солдатами ВСУ. По данным СМИ, бойцы часто лежат в коридорах, так как мест в палатах нет. Ситуацию связывают с тем, что украинская армия несет большие потери.

В свою очередь боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен, ранее признался, что Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, ребята уезжают по семейным обстоятельствам, но не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.