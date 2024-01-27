Украинский штурмовик рассказал, как со всем отрядом ждал спасения от ВС РФ Украинский пленный Гриненко рассказал, что в отчаянии ждал прихода ВС РФ

Фото: МО Укранины

Штурмовая группа Вооруженных сил Украины ждала российские войска на позициях в Авдеевке в ДНР, рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) ВСУ Вячеслав Гриненко. По его словам, которые приводит ТАСС, они «ползали» на позициях уже 30 часов, просили помощи у своих и в какой-то момент наступило отчаяние.

Мы были на позиции, и к нам зашли ваши люди и взяли нас в плен. До этого мы 30 часов ползали на позициях и отойти просились, и помощи просили, наступило отчаяние. Мы уже их (российские войска. — NEWS.ru) ждали. Зашли ребята. Мы постояли, поговорили, рассказали, что мы украинцы. Нам сразу сказали, чтобы мы не переживали, никто силу применять не будет, — рассказал военнопленный.

Ранее другой пленный украинский солдат Руслан Попов рассказал, что в его подразделении, воюющем на Запорожском направлении, осталось в строю порядка 3% от состава пехоты. Он служил пулеметчиком в 14-й бригаде ВСУ «Червона калина» и попал в плен в январе в районе Вербового. По его словам, подразделение прибыло в Запорожье в мае прошлого года. К активным штурмовым действиям перешло в середине лета. Однако последние месяцы из-за потерь находится в обороне.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в российском плену находятся около 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Он пришел к такому выводу, анализируя информацию из открытых источников. Он предполагает, что военнослужащие ВСУ сдаются в плен каждый день, однако это уже не носит массового характера