Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области Минобороны России объявило о взятии Табаевки

Фото: МО РФ

Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Табаевка, расположенный в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, армии России также удалось отразить три атаки со стороны украинской армии в районе села Синьковка. Потери противника на данном направлении составили до 30 человек убитыми и ранеными.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск освобожден населенный пункт Табаевка Харьковской области, — говорится в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

Активные боевые действия также велись на Донецком направлении. По данным Минобороны России, за последние сутки войскам удалось поразить два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира», использовавшихся ВСУ. Потери противника среди личного состава оцениваются примерно в 210 человек. На Краснолиманском направлении был уничтожен один танк, до 280 украинских солдат были ранены или убиты, отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли удар по замаскированным блиндажам ВСУ на Купянском направлении. Цели были поражены с помощью FPV-дронов, управляемых операторами от первого лица.