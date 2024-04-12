Что за конференция по Украине пройдет в Швейцарии, почему не будет России

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

Президент Швейцарии Виола Амерд и Владимир Зеленский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проведение форумов и конференций, посвященных вопросу урегулирования украинского кризиса без участия РФ, нельзя считать рациональным шагом. Что известно о мероприятии в Швейцарии?

Когда и где пройдет мирная конференция по Украине

10 апреля президент Швейцарии Виола Амерд в ходе пресс-конференции заявила, что с 15 по 16 июня в городе Бюргеншток пройдет мирная конференция, посвященная Украине.

«Федеральный совет сегодня принял решение о проведении конференции. Она пройдет в июне 2024 года в Бюргенштоке, в кантоне Нидвальден», — сказала она.

Президент добавила, что проинформировала о принятом решении главу Украины Владимира Зеленского. По ее словам, цель форума якобы заключается в том, чтобы «найти возможности для начала переговорного процесса».

Виола Амерд пояснила, что намерена привлечь «как можно больше стран» из разных регионов мира, которые смогут высказать свое видение того, как может происходить процесс урегулирования конфликта.

Почему РФ не будет участвовать в конференции

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявлял РИА Новости, что Россия не получила приглашение на мирные переговоры по урегулированию украинского кризиса, которые пройдут в Швейцарии этим летом.

«Швейцарская сторона не направляла России приглашение на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет», — сказал он.

При этом в МИД Швейцарии подтвердили, что РФ не будет участвовать в переговорах, но без нее решить данный вопрос по Украине невозможно.

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press Иньяцио Кассис

«Вторая страна, с которой Швейцария поговорила о проведении такой конференции после Украины, — это Россия. Ни один мирный процесс не может быть осуществлен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине, организованной в Швейцарии», — отметил глава внешнеполитического ведомства Иньяцио Кассис.

Что сказали в РФ о мирной конференции

Президент России Владимир Путин во время переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко отметил, что РФ не приглашают на данное мероприятие, но при этом говорят, что без участия Москвы вопрос с украинским кризисом решить невозможно.

«Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — сказал Путин.

Лукашенко поддержал позицию российского лидера, сказав, что без России участники саммита смогут договориться только о том, как усилить эскалацию конфликта.

«О чем с ними можно разговаривать, если они собираются нам что-то продиктовать или наклонить, это не предложение к мирным переговорам. Я абсолютно поддерживаю позицию российского руководства, вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться», — подчеркнул Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проведение данного форума без участия России нерациональным.

«Вчера именно говорилось также и акцентировалось, что, конечно, какие-то попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России — вряд ли их можно считать рациональными и потенциально способными на результат», — пояснил представитель Кремля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что после конференции в Швейцарии России могут объявить «коллективный ультиматум».

«Во-первых, они (организаторы конференции в Швейцарии. — NEWS.ru) нас не собираются приглашать. Они просто откровенно заявили, что сначала нужно оформить «коллективный ультиматум» России. Ну это просто перечеркивает любые шансы на какой-либо успех этой «швейцарской затее»», — объяснил глава внешнеполитического ведомства.

Читайте также:

Против внучки Чкалова возбудили уголовное дело: сколько лет тюрьмы грозит

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 апреля, видео

Магнитные бури сегодня, 12 апреля: что завтра, давление, тошнота, слабость