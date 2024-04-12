«Путь в никуда»: Лавров о конференции по Украине в Европе Лавров назвал «путем в никуда» конференцию по Украине в Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Проведение конференции по Украине в Швейцарии является «путем в никуда», это мероприятие свидетельствует о том, что Запад не желает вести дело по-честному, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым. Он пояснил, что российская позиция по этому вопросу была четко озвучена в ходе встречи президентов России и Белоруссии 11 апреля. Известно, что в швейцарской встрече будут участвовать до 120 глав государств.

То, что это путь в никуда, мягко выражаясь, очевидно любому нормальному политическому обозревателю. Мне нечего добавить. Мы не видим желания ни в Киеве, ни со стороны его хозяев вести дело по-честному, — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов сообщил, что Россия не будет участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Дипломат отметил, что Москва не получала никаких приглашений по этому поводу. Однако страна не приняла бы приглашение в любом случае, так как считает продвигаемую организаторами идею конференции неприемлемой, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не чувствуют готовности Киева к переговорам с Москвой. По его словам, ситуация не изменилась, и соответствующий запрет главы украинского государства продолжает действовать.