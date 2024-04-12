Магнитные бури сегодня, 12 апреля: что завтра, давление, тошнота, слабость

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Вероятность возникновения сильной магнитной бури на Земле сегодня, 12 апреля, составляет 1%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра, что со вспышками на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 12 и 13 апреля

По данным ученых, сегодня на Земле сильных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Уровень геодаров в течение дня достигнет показателя Kp 3, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 1%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — сообщили специалисты ИКИ РАН.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») рассказали, что сегодня и завтра ожидается умеренная активность Солнца, а также возможны вспышки класса Х.

«Геомагнитное поле 12 апреля ожидается спокойное, 13 апреля оно будет спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — пояснили ученые.

Что известно о вспышках на Солнце

Специалисты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что временное затишье на Солнце продолжится еще не более нескольких дней, а потом вспышечная активность вернется.

«По всей вероятности, вспышечная активность может выйти на фазу роста уже завтра-послезавтра. На выходных возможны первые вспышки уровня M. Во второй половине предстоящей недели возможно накопление энергии для вспышек уровня X. Точные оценки по срокам и баллам пока невозможны и будут зависеть от фактической скорости роста вспышечной активности, которую на данный момент предсказать невозможно. В течение ближайших двух дней возможны одиночные вспышки, воздействующие на Землю», — заявили эксперты.

Отмечается, что геомагнитная в пятницу и субботу на данный момент прогнозируется спокойной. Начиная с воскресенья и понедельника, возможны первые изменения в негативную сторону.

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Что нельзя делать во время магнитной бури

Терапевт Надежда Чернышова считает, что в период сильных геомагнитных колебаний не стоит заниматься спортом, лучше выйти на обычную прогулку.

«В эти дни не нужно назначать каких-то серьёзных дел и устраивать большие физические или умственные нагрузки. Желательно пережить их в спокойном режиме без стрессов и излишнего напряжения. Утром можно сделать легкую зарядку и по возможности выйти на прогулку на свежем воздухе, хотя бы даже по двору или вокруг квартала. Это уже будет очень полезно», — советует медик.

Также Чернышова рекомендует воздержаться от употребления кофе, тонизирующих напитков и алкоголя. Врач уверена, что в период магнитных бурь лучше пить травяные чаи и простую воду, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Медик порекомендовала отказаться от тяжелой, острой и жареной пищи, заменив ее на овощи, рыбу, фрукты и молочные продукты.

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