Удары по Украине сегодня, 11 апреля: какие ключевые объекты ВСУ поражены

Фото: ГСЧС Украины

В ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики сегодня ночью ВС РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщили в Минобороны России. Какие еще цели были поражены 11 апреля?

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены. В результате нарушена работа украинских предприятий военной промышленности, сорваны переброски резервов в районы боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ», — добавили в МО РФ.

Что известно об атаке на энергообъекты Украины

По информации «Рыбаря», в ночной атаке участвовали ракеты «Герань» и гиперзвуковые «Кинжалы».

«Под утро по территории противника нанесен массированный комбинированный удар. Первыми в дело вступили „Герани“. Пуски осуществлялись со стратегических ракетоносцев Ту-95MC, применялись гиперзвуковые „Кинжалы“ с МиГ-31. Показательно, что единовременно применялось до восьми гиперзвуковых ракет. Несколько волн взрывов прокатились по городу Стрый Львовской области, Киеву, Ровно, Житомирской, Запорожской, Харьковской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областям. В Одесской области — попадания в распределительные электрические подстанции. Попадание в Трипольскую ТЭС (Киевская область). Горит. В Харькове ночью несколько прилетов в район ТЭЦ-3 с последующим возгоранием. Также в течение прошедшего дня ударам подвергались цели в Одесской области. Несколько попаданий пришлось на ж/д мост на ветке в морской порт Черноморск (Ильичевск), атакованы и другие важные логистические точки», — говорится в публикации канала.

Авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны» сообщили, что удары по энергетическим объектам Украины были нанесены во Львовской и Харьковской областях.

«Харьковщина: минимум 10 ударов по критической инфраструктуре. Перебои с электричеством. Метро не работает. Львовщина: атакован объект газораспределительной инфраструктуры в Стрыйском р-не и электроподстанция в Червоноградском», — сообщает канал.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что также удар нанесен по украинскому городу Бурштыну, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую и соседние области Украины.

«Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштыне, известном своей ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области», — сказал он.

По словам Лебедева, другая атака пришлась по окрестностям Киева, предположительно, удар нанесен по Трипольской ТЭС.

Что известно об уничтожении Трипольской ТЭС

Председатель наблюдательного совета ПАО «Центрэнерго» Андрей Гота заявил, что в результате прилетов была полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС) под Киевом.

После атаки произошел масштабный пожар в турбинном цехе. При этом, по словам Гота, никто из работников ТЭС не пострадал.

Также мэр города Украинки Киевской области Александр Туренко призвал жителей зарядить все устройства и сделать максимальные запасы воды.

Мощность крупнейшей ТЭС Киевской области составляла 1800 МВт, что позволяло регулировать частоту и напряжение в энергосети. Она обеспечивала украинской столице и области резервные мощности в случае пикового спроса на электроэнергию или аварийных ситуаций. Кроме того, она снабжала теплом жилые дома и промышленные предприятия в близлежащих городах.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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