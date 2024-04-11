Магнитные бури сегодня, 11 апреля: что завтра, боли, давление, слабость

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Сегодня, 11 апреля, сильной магнитной бури на Земле не прогнозируется, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных возмущений завтра?

Что известно о магнитных бурях 11 и 12 апреля

По информации ученых, сегодня в течение дня геомагнитное поле будет находиться в стабильном состоянии, уровень геодаров достигнет показателя Kp 3, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — говорится в прогнозе специалистов ИКИ РАН.

Эксперты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщают, что сегодня и завтра ожидается низкая активность Солнца, сильных геомагнитных колебаний не будет.

«Геомагнитное поле 11 апреля спокойное с отдельными периодами неустойчивости, а 12 апреля спокойное. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидаются ухудшения условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — заявили специалисты ФГБУ «ИПГ».

Увеличится ли количество магнитных бурь в ближайшие годы

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал, что в ближайшие годы нет предпосылок, чтобы частота и сила магнитных бурь увеличилась.

Он пояснил, что сейчас идет цикл низкой солнечной активности, поэтому увеличения численности геомагнитных колебаний не прогнозируется.

«Мы пока не видим предпосылок для какого-то резкого увеличения интенсивности, частоты и мощности магнитных бурь в ближайшие год-два. Я думаю, как примерно сейчас, так дальше и будет идти. Поэтому ничего страшного в этом нет», — объяснил ученый.

Что делать метеозависимым людям в период магнитных бурь

Врач-терапевт Анна Лупач советует во время сильных геоударов внимательно следить за своим состоянием и записывать изменения самочувствия, которые происходят из-за погоды. В такой период человек может чувствовать головную боль, перепады артериального давления, шум в ушах и боль в суставах.

«Также могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания», — отметила медик.

По ее словам, при борьбе с метеозависимостью также действенны принципы здорового образа жизни, поэтому необходимо пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов, правильно питаться и заниматься спортом.

Терапевт Алексей Парамонов заявил, что облегчить свое состояние метеозависимые люди могут при помощи лекарственных препаратов.

«Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с фибромиалгией сталкиваются с резким усилением болей. Им надо принимать обезболивающее. Например, ибупрофен. <...> Благодаря ему боль снимется и общий тонус повысится. И сил прибавится. Кстати, это лекарство поможет и при головной боли — частом появлении метеозависимости», — пояснил он.

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