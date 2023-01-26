Терапевт перечислил препараты для помощи метеозависимым Терапевт Парамонов посоветовал ибупрофен при головных болях из-за метеозависимости

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Метеозависимые люди могут облегчить свое состояние в моменты перемен температуры и атмосферного давления с помощью лекарственных препаратов, рассказал «Радио 1» терапевт Алексей Парамонов. При головных и связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата болях следует принять ибупрофен, пояснил врач. В случае, если метеозависимость проявляется в виде бессонницы и повышенной тревожности, он посоветовал использовать препараты с противотревожным эффектом. А людям с гипертонией на случай перепадов давления следует иметь запас лекарств для экстренного реагирования, отметил специалист.

Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также с фибромиалгией сталкиваются с резким усилением болей. Им надо принимать обезболивающее. Например, ибупрофен <...> Благодаря ему боль снимется и общий тонус повысится. И сил прибавится. Кстати, это лекарство поможет и при головной боли — частом появлении метеозависимости, — отметил Парамонов.

Терапевт рассказал, что препараты против аллергии первого поколения, такие как супрастин и тавегил, имеют мощный противотревожный эффект. По его словам, их можно использовать, если метеозависимость провоцирует проблемы со сном и тревогой. Если организм реагирует болью на холод, то нужно действовать «от обратного» — принять согревающую ванну, использовать перцовый пластырь или согревающую мазь, посоветовал врач.

Терапевт Ирина Ярцева ранее рассказала, что самый эффективный способ подготовиться к скачкам атмосферного давления — это движения и физическая активность, которая изменяет внутреннее давление в организме и помогает укрепить стенки сосудов. Она порекомендовала пожилым людям заниматься скандинавской ходьбой для профилактики метеозависимости. Также эксперт уточнила, что на изменения погоды больше реагируют эмоциональные люди, которые больше подвержены стрессу.