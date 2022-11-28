Назван способ профилактики метеозависимости Терапевт Ярцева: для профилактики метеозависимости поможет скандинавская ходьба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый эффективный способ подготовиться к скачкам атмосферного давления — это движения и физическая активность, которая изменяет внутреннее давление в организме и помогает укрепить стенки сосудов, рассказала «Слову и Делу» терапевт Ирина Ярцева. Она порекомендовала пожилым людям заниматься скандинавской ходьбой для профилактики метеозависимости. Также эксперт уточнила, что на изменения погоды больше реагируют эмоциональные люди, которые больше подвержены стрессу.

Движение тренирует сосуды и готовит к изменениям давления. Необходимо двигаться и увеличивать ежедневную нагрузку. Как минимум нужно начинать ходить, желательно с палками. Скандинавская ходьба подключает малый круг кровообращения, а также включает все группы мышц, — отметила Ярцева.

Терапевт посоветовала для профилактики метеозависимости стремиться к психоэмоциональному комфорту и стабильности, которые не зависели бы от внешних условий.

Синоптик Михаил Леус ранее рассказал, что в ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику: в этот день показатели дойдут до отметки 765 мм ртутного столба, таким образом, значения окажутся выше нормы на 17–19 единиц.