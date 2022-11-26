Синоптик предупредил москвичей о «барической горе» в ближайшую неделю Синоптик Леус предупредил москвичей о повышении атмосферного давления на следующей неделе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшую неделю в Москве будет зафиксирована «барическая гора», то есть высокое атмосферное давление, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. По его словам, давление выйдет на пик ко вторнику: в этот день показатели дойдут до отметки 765 мм ртутного столба, таким образом, значения окажутся выше нормы на 17–19 единиц.

Дальнейшее развитие атмосферных процессов на территории центральных областей Европейской России обещает усиление влияния антициклона с северо-востока, а затем с востока и дальнейший рост показаний барометров. При этом на свой пик атмосферное давление выйдет в предстоящий вторник, — написал Леус в Telegram-канале.

Специалист добавил, что только к пятницу наметится тенденция на снижение давления.

Ранее синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно. Однако, уточнил эксперт, ожидается постоянная смена циклонов, частые перепады и неустойчивость атмосферы.