Названы действенные способы борьбы с метеозависимостью Терапевт Лупач посоветовала метеозависимым записывать изменения самочувствия из-за погоды

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Метеозависимым следует внимательно следить за своим состоянием и записывать изменения самочувствия, которые происходят из-за погоды, посоветовала врач-терапевт Анна Лупач. Она рассказала LIFE.ru, что обычно организм легко приспосабливается к окружающей среде, но порой происходят сбои, из-за чего при перемене погоды человек ощущает головную боль, перепады артериального давления, шум в ушах и боль в суставах.

Также могут беспокоить повышенная утомляемость, бессонница, общая слабость, раздражительность. Нередко такие симптомы испытывают люди, у которых есть хронические заболевания, — передает издание.

Лупач рекомендует метеозависимым по возможности оставаться дома при резких изменениях погоды. Кроме того, следует проконсультироваться со специалистами, чтобы подобрать таблетки «первой помощи». Людям, зависящим от погоды, все лекарства нужно принимать по расписанию. По словам терапевта, принципы здорового образа жизни тоже действенны при борьбе с метеозависимостью, поэтому необходимо пить больше чистой воды, спать не менее семи-восьми часов в сутки, избегать стрессов, правильно питаться и заниматься спортом.

Терапевт Алексей Парамонов ранее рассказал, что метеозависимым улучшить состояние могут помочь лекарственные препараты. По его словам, при головных и связанных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата болях следует принять ибупрофен.