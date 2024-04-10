Что известно о снятии санкций ЕС с российских бизнесменов Авена и Фридмана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Крупные бизнесмены, которые попали под санкции Европейского союза, имеют право оспаривать подобные решения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя постановление суда ЕС о снятии ограничений с предпринимателей Петра Авена и Михаила Фридмана. Что об этом известно?

Когда Авен и Фридман попали под санкции ЕС

Авен и Фридман попали под санкции ЕС в конце февраля 2022 года. В официальном журнале ЕС о санкциях говорилось, что ограничения были введены якобы из-за их тесных связей с правительством РФ. Ограничительные меры предусматривали заморозку активов в ЕС и запрет на въезд для Авена и Фридмана.

В мае 2023 года оба бизнесмена обжаловали наложение санкций. Они назвали вердикт суда необоснованным и способным нанести «неоправданный ущерб» сотрудникам, клиентам, партнерам и бизнесу.

В октябре прошлого года в СМИ появилась информация, что Фридман принял решение вернуться в Россию после того, как в Великобритании ввели против него санкции. В интервью The Times миллиардер заявлял, что в Лондоне он чувствовал унижение из-за обысков в своем особняке, проведенных британскими оперативниками в декабре 2022 года.

«Самым неприятным было то, что я почувствовал себя униженным и незащищенным в стране, которая по праву гордится защитой прав и свобод своих граждан», — пояснял бизнесмен.

1 ноября 2023 года бизнесмены Петр Авен и Михаил Фридман отметили, что инвестиции в западные страны были ошибкой.

«По ошибке!» — отвечал Авен на вопрос о причинах инвестирования.

Фридман в свою очередь заявил, что совершил «колоссальную ошибку». По словам предпринимателя, его «выдавили» из Великобритании, не оставив выбора.

«Мне не дали выбора, меня выдавили. Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — утверждал Фридман.

Какое решение принял суд ЕС

Сегодня, 10 апреля, Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций Евросоюза против них.

«Суд ЕС постановил удовлетворить иск Петра Авена к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него. Совет ЕС должен оплатить судебные издержки», — говорится в постановлении суда по делу Авена.

«Суд ЕС постановил удовлетворить иск Михаила Фридмана к Совету ЕС и отменить персональные санкции в отношении него. Совет ЕС должен оплатить судебные издержки», — сказано в постановлении по делу Фридмана.

Адвокаты Авена и Фридмана заявили РИА Новости, что включение их подзащитных в санкционные списки было ошибкой.

«Сегодняшнее решение имеет огромное значение. Суд обоснованно признал, что все обвинения в адрес Михаила Фридмана и Петра Авена были абсолютно беспочвенны. Вводить санкции против них было контрпродуктивной ошибкой. Они не должны быть в списках ЕС или в каких-либо других списках. Мы надеемся, что сегодняшний сильный сигнал будет услышан в ЕС и за его пределами», — пояснили они.

Что сказал Песков о решении европейского суда

Дмитрий Песков пояснил, что каждый представитель крупного бизнеса имеет право оспаривать европейские санкции в судебных инстанциях.

«Я думаю, ни то, ни другое. Абсолютно каждый случай отдельный, и его нужно отдельно воспринимать. Разумеется, что представители крупного бизнеса имеют возможности оспаривать эти санкционные решения в отношении себя в судебных инстанциях, они реализуют эти возможности», — сказал представитель Кремля.

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