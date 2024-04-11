Что за режим КТО был введен в Нальчике 11 апреля: кто и где уничтожен

Фото: vk.com/nakgov

В ходе контртеррористической операции (КТО) на территории Кабардино-Балкарии сотрудники силовых структур ликвидировали двоих боевиков, открывших огонь по правоохранителям, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Какие последние новости об этом известны сегодня, 11 апреля?

Когда и где был введен режим КТО

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в части Черекского района и города Нальчика в Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба оперативного штаба республики сегодня, 11 апреля, в 05:49 по московскому времени.

Фото: vk.com/nakgov

«Руководствуясь требованиями Федерального закона № 35-ФЗ от 6 марта 2006 года „О противодействии терроризму“, в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майором Громушкиным П. Н. принято решение о введении с 05 часов 12 минут 11 апреля 2024 года правового режима контртеррористической операции на части территорий городского округа Нальчик и Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, ограниченных пределами садовых товариществ „Ветеран-1“, „Дубки-1“, „Дубки-2“, „Каскад“, „Мисхидж“, „Намыс“, „Насып“, „Нива-2“, „Нива-3“, „Нур“, „Отдых“, „Ошхамахо“, „Поляна“, „Сосруко“», — говорилось в сообщении.

Также граждан предупредили, что в период действия режима КТО в регионе будет ряд специальных мер и временных ограничений, а именно: проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, а в случае отсутствия таких документов — доставление указанных лиц в органы внутренних дел РФ (иные компетентные органы) для установления личности; удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а также отбуксировка транспортных средств; усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих государственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта и так далее.

Что рассказали в НАК о КТО, сколько преступников ликвидировано

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что в ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены предполагаемые преступники, которых подозревают в причастности к террористической деятельности.

Фото: vk.com/nakgov

«Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества „Насып“ городского округа Нальчик. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК», — сообщили в НАК.

Также в НАК заявили, что в ходе КТО были нейтрализованы двое бандитов, которые планировали диверсии и теракты на территории России.

«В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов. По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики», — отметили в ведомстве.

Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников силовых ведомств, а также пострадавших среди гражданского населения нет.

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