Наводнение в Оренбурге и Кургане: последние новости 10 апреля, эвакуация

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова в своем Telegram-канале сообщила, что уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское поднялся до 971 сантиметра. Какие последние новости известны о наводнении в Кургане и Оренбурге сегодня, 10 апреля 2024 года?

Что сейчас происходит в Кургане

Жители Кургана начали помогать властям и спасателям спасать город от затопления. Люди присоединились к сотрудникам МЧС и работникам местного завода, которые укрепляют дамбу. Добровольцы заполняют мешки глиной и укладывают на сооружение.

«Превентивная эвакуация проводится в Кургане и пригороде — власти просят местных собрать нужные вещи и покинуть свои дома. Более 750 человек укрепляют дамбу мешками с песком. В зоне угрозы подтопления микрорайон Смолино, сектор за Кировским мостом, СНТ по правой и левой стороне шоссе им. Тюнина. На 23 см вырос уровень воды в реке Тобол у Кургана за последние сутки и составил 357 см. Сейчас более 750 человек укрепляют дамбу мешками с песком, среди них — спасатели, местные жители, волонтёры, сотрудники различных учреждений. Всего с начала работ уложено более 60 тысяч мешков. Работы ведутся круглосуточно. Школы перешли на дистанционку. Введен запрет на продажу алкоголя. Во время превентивной эвакуации продолжают выть сирены», — писал SHOT.

Глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова также призвала эвакуироваться всех, кто может попасть в зону затопления, и взять с собой документы и необходимые личные вещи.

«Уровень воды в реке Тобол в районе села Звериноголовское на 16:00 часов 10.04.2024 года составляет 971 см. Рост за 4 часа — 19 см. До отметки опасного явления (1060) осталось всего 89 см. Земляки, попадающие в зону возможного подтопления, срочно эвакуируйтесь! Соберите документы, необходимые лекарства, личные вещи, перевезите в неподтопляемую зону технику, мебель», — заявила она.

Глава Звериноголовского округа написала, что в помощь жителям прибыл гусеничный плавающий транспортер ПТС-2 , предназначенный для транспортировки людей, переправы через водные преграды автомобилей, личного состава и различных грузов.

«Универсальность транспортера позволяет выполнять различные функции, одной из которых является обеспечение эвакуации пострадавшего населения с подтопленных территорий», — сказала Панкратова.

Также на всей территории Курганской области в нескольких районах был введен запрет на продажу алкогольной продукции.

«С 11 по 15 апреля устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, на территории города Кургана, Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов. Соответствующий приказ департамента экономического развития Курганской области подписан», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Губернатор Курганской области сообщил, что дал поручение в зоне возможного подтопления проавансировать зарплаты за апрель всем сотрудникам бюджетной сферы.

«Дал поручение проавансировать зарплаты за апрель всем муниципальным служащим и работникам бюджетной сферы в Кургане и 6 муниципальных округах, населенные пункты которых подтапливает и которые могут быть подтоплены. То же самое попросим сделать предприятия всех форм собственности. Люди должны оставаться людьми», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Курганской области было эвакуировано 4,5 тысячи человек.

«Эвакуация объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению Тобола — шесть муниципальных округов. <...> Уже 4,5 тыс. человек суммарно по Курганской области [эвакуировано], — заявил он.

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Какая обстановка сейчас в Оренбурге

В Оренбурге смыло местный скейт-парк и унесло в сторону Казахстана. Администрация города заявила, что парк пользовался у горожан большой популярностью и его обязательно восстановят.

Сегодня также стало известно, что в Оренбурге уровень воды в Урале превысил 10 метров. По словам мэра города Сергея Салмина, «пройдены все критические отметки». Вода начинает заливать многоэтажные кварталы. Безопасный уровень превышен на 70 см. На нескольких улицах города временно ограничили подачу электричества.

Пострадавшим от паводка в Оренбургской области физическим и юридическим лицам банки предоставят кредитные каникулы, сообщил вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов в беседе с ИА «Регнум».

«С банками была достигнута договоренность о предоставлении всем пострадавшим физическим и юридическим лицам кредитных каникул на полгода с возможностью пролонгации, если ситуация будет оставаться тяжелой», — пояснил он.

Петухов отметил, что в Орске ущерб очень большой, поскольку многие дома затоплены, в некоторых многоквартирных домах вода доходит до первого этажа, а в частных домах — стоит по крышу.

В правительстве региона сегодня рассказали, что число подтопленных жилых домов в Оренбургской области выросло до 12,8 тысячи, также подтоплены 14,9 тысячи приусадебных участков и эвакуированы 7,7 тысячи человек.

«Из домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7703 человека, в том числе 1707 детей. В 36 ПВР размещены 1513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Также из зоны затопления в безопасные районы перемещены 570 голов сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении.

За последние сутки спад воды был отмечен в 14 населенных пунктах. От воды освободили 38 жилых домов, 492 приусадебных участка и шесть низководных мостов.

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