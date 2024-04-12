Крынки, Часов Яр, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 12 апреля

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Вербового, Донецка, Георгиевки, Нетайлово, Первомайского, Работино, Семеновки, Часова Яра, Харькова, Яснобродовки? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 12 апреля 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются бои с применением средств дальнего поражения. ЛБС значительных изменений не претерпела. На Донецком фронте ВС РФ продвинулись в Новомихайловке, всё больше оттесняя ВСУ к западным окраинам населенного пункта. Удалось улучшить свои позиции и в Георгиевке. В Красногоровке ВС РФ при поддержке артиллерии вели штурмовые действия на южной стороне города. Есть продвижения. В Уманском российские войска развивают наступление на южные окраины села, кроме этого, под огневым контролем ВС РФ находится дорога, ведущая в этот населенный пункт. Есть продвижения в сторону Яснобродовки. В Семеновке и Бердычах ВСУ продолжают оказывать ожесточенное сопротивление, но перехватить инициативу у ВС РФ в этих населенных пунктах уже не получится», — сообщают авторы проекта WarGonzo.

На Бахмутском направлении российские войска продвигаются к Часову Яру.

«На Бахмутском направлении продолжается наступление ВС РФ на Часов Яр. Есть продвижения как в самом городе, где украинские войска отошли с очередных позиций, так и со стороны Богдановки», — говорится в публикации канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

По информации Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВСУ обстреливают мирные села, в населенном пункте Раздольное Кахловского округа погиб один человек.

«Запорожский фронт: в тяжелых боях у Вербового наши войска выгрызают у ВСУ позицию за позицией. В центре Работино продолжается сражение. Скопления врага у Орехова и Малой Токмачки, где ВСУ строят рубежи обороны, ежедневно обрабатываются ФАБ и ОДАБ с УМПК. На Южно-Донецком направлении бои в Новомихайловке, Победе, Георгиевке, на южной окраине Красногоровки. Значимых продвижений нет, но наши войска владеют инициативой. Западнее Авдеевки ВС России продвигаются у Уманского, от Первомайского к Яснобродовке и Нетайлово, в Бердычах и Семеновке. Наши войска ведут наступательные действия на широком фронте. Идут тяжелые бои. Восточную часть Часова Яра ВС России охватывают с флангов. На севере армия России пробивается от Богдановки к Калинино, с юга идет продвижение вдоль трассы Т-0504. Несколько расширена зона контроля на окраине Часова Яра. Южнее Кременной у Белогоровки бои за высоту над городом», — сообщают «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

По данным Telegram-канала «Рыбарь», на Северском направлении ВС РФ наступают в микрорайоне Канал.

«По скоплениям живой силы и техники противника в Часове Яре и окрестностях работает авиация и артиллерия ВС РФ. На рубеже Андреевка — Курдюмовка противник минирует местность, а также применяет гексакоптеры типа „Баба-яга“. На Херсонском направлении продолжаются позиционные бои в Крынках, где украинские морпехи удерживают позиции. Со стороны противника участились обстрелы гражданской инфраструктуры левобережья, а также лесных массивов», — говорится в публикации канала «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Что известно об уголовном деле против блогера Дмитрия Портнягина и его жены

Удары по Украине сегодня, 11 апреля: какие ключевые объекты ВСУ поражены

Часов Яр, Бахмут, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 11 апреля