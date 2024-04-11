Часов Яр, Бахмут, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 11 апреля

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Богдановки, Вербового, Донецка, Нетайлово, Первомайского, Работино, Семеновки, Часова Яра, Харькова, Яснобродовки? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 11 апреля 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения вели штурмовые действия в районе села Работино, где смогли улучшить свои позиции. Продвижение хоть и небольшое, но есть. Вполне вероятно, что после длительных позиционных боев ВС РФ решили увеличить натиск и перехватить инициативу. Так ли это на самом деле — станет понятно в ближайшее время», — говорится в публикации.

Отмечается, что на Бахмутском направлении продолжается наступление ВС РФ на Часов Яр, есть очередные продвижения.

«На Донецком фронте продолжается наступление ВС РФ, которые после освобождения Новомихайловки готовятся начать дальнейшее продвижение в сторону Нетайлово. Есть успехи в продвижениях российских войск в районе Уманского. Бои идут уже на южных окраинах этого населенного пункта. Есть продвижения и по направлению к Яснобродовке. Продолжаются тяжелые бои в Семеновке и Бердычах», — отмечают авторы WarGonzo.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», в Херсонской области ВСУ обстреляли Днепряны и Горностаевку, а также идут артиллерийские дуэли и взаимные удары дронами.

«На Запорожском фронте — бои в Работино. ВС России продвигаются северо-западнее Вербового, наносятся удары по позициям ВСУ у Орехова, где они возводят укрепления. На Южно-Донецком направлении наши подразделения выгрызают в тяжелых боях у противника Новомихайловку. Идут бои на южной окраине Красногоровки, применяются тяжелые авиабомбы по укрытиям противника. Западнее Авдеевки армия России ведет наступательные действия на широком фронте. После освобождения Первомайского продвижение прогнозируется в район Нетайлово, наши войска пробиваются к окраине Уманского, южнее Бердычей — сражение в Семеновке. Новым элементом стало возобновление наших наступательных действий на Новокалиново. Идут тяжелые бои на восточной окраине Часова Яра. ВС России продавливают фланги у зачищаемой Богдановки и развивают успех севернее Ивановского (Красного). Часов Яр под ударами ФАБ и артиллерии», — сообщают «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

По информации канала «Рыбарь», ВС РФ на Бахмутском направлении продвигаются в сторону Часова Яра и наносят боевое поражение ВСУ, а в районе Клещеевки бойцы украинской армии применили отравляющие вещества.

«На Донецком направлении российские войска закрепляются на восточной окраине Красногоровки, занятой в результате успешной атаки при поддержке бронетехники несколько дней назад. На Времьевском направлении военнослужащие ВС РФ также предприняли локальные наступательные действия, в ходе которых штурмовые группы перешли через реку Мокрые Ялы и заняли лесополосу южнее Урожайного», — сообщил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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