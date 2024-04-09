Стало известно, будет ли РФ участвовать в саммите по Украине в Швейцарии Посольство: Швейцария не пригласила Россию на саммит по Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Москва не будет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии, сообщил пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов. По его словам, которые приводит РИА Новости, российская сторона не получала никаких приглашений по этому поводу. Однако, отметил он, Россия не приняла бы приглашение в любом случае, так как считает продвигаемую организаторами идею конференции неприемлемой.

Швейцарская сторона не направляла России приглашения на конференцию. В то же время наша позиция хороша известна. Даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие российская сторона его не примет, — сказал дипломат.

О начавшейся подготовительной работе к проведению мирной конференции по Украине ранее сообщил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер. По его словам, дата и место будут объявлены позже. При этом агентство Bloomberg до этого предположило, что мероприятие пройдет 16–17 июня в Люцерне. В нем ожидается участие от 80 до 100 стран, в основном так называемого Глобального Юга.

Идею саммита поддержал Китай. Однако министр иностранных дел КНР Ван И уточнил, что он должен проходить при равноправном участии Москвы и Киева. Дипломат выразил надежду на то, что огонь на Украине будет прекращен как можно скорее.