Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 апреля, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша забралась по металлическим прутьям на самый верх клетки. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша научилась ползать по прутьям

На опубликованных кадрах запечатлена маленькая панда, которая смогла взобраться на самый верх клетки, а затем умело спустилась вниз. Акулова с иронией назвала Катюшу обезьянкой, поскольку она очень грациозно передвигается по металлическим прутьям.

«Смотрите, как ловко научилась спускаться. Ну обезьянка же, не панда, а обезьянок мы не обещали возвращать», — подписала видео гендиректор Московского зоопарка.

Подписчики Светланы Акуловой в Telegram-канале отметили, что не хотят, чтобы Катюшу через четыре года отправили в Китай, поскольку всем нравится наблюдать за ней и ее развитием:

«Да! Давайте проголосуем за то, что Катюша — обезьянка! Тогда это маленькое создание останется у нас в зоопарке и не поедет в КНР. Пускай ей сюда привезут жениха, они заведут потомство. Почему нельзя поступить именно так?»;

«Не будем Катюшу возвращать! Брали двух, вот и отдадим двух. А Катюша наша, россиянка! Родилась она в Московском зоопарке, поэтому ей место тут! Жалко, конечно, что нельзя оставить ее насовсем»;

«Очень дипломатичная формулировка. И Китай не обидим, и Катюшка у нас останется. Про обезьянок договор не подписывали».

Как Катюша позировала на камеру

Светлана Акулова также опубликовала минутный ролик, как панда Катюша позировала на камеру, элегантно двигаясь на деревянном настиле. Руководитель московского зоосада назвала действия маленького медвежонка выкрутасами.

«Как это назвать. Выкаблучивание? Выкрутасы?» — пошутила Светлана Акулова.

Многие подписчики гендиректора столичного зоосада посчитали, что Катюша просто показывала свой характер на камеру, а кто-то называл ее российской гимнасткой.

«В зоопарке все лавры пожала, настоящая гимнастка. Претендует стать звездой цирка на Вернадского»;

«По-моему, Катюша почувствовала, что является звездой российского масштаба! И приготовила цирковой номер для зрителей. И балерина, и циркачка и манекенщица в одном флаконе!»;

«Ой спинку почесала, артистка наша любимая, какая чудесная, рисковая девчуля, понимает, что высоко, видимо, пугает сотрудников и одновременно позирует на камеру, показывая себя во всей красе», — писали подписчики Светланы Акуловой.

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