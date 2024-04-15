Несколько сел попали под обстрел ВСУ в Херсонской области Сальдо: под обстрел ВСУ попали села Раденск и Юбилейное в Херсонской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по селам Раденск и Юбилейное Алешкинского округа в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, один человек при атаке получил ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Раденске один человек получил ранения, его доставили в Скадовскую больницу. В Юбилейном повреждены девять жилых домов, три из которых разрушены, а также линии электропередачи и газораспределительный пункт, — уточнил глава области.

Из-за обстрелов со стороны украинских военных также пострадал Голопристанский муниципальный округ. Там начались лесные пожары на общей площади 18 га, констатировал Сальдо.

Ранее два автобуса подверглись атаке со стороны дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавшие самостоятельно обратились в лечебное учреждение, уточнил он. У женщины диагностировали поверхностную рану ноги, у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения груди, правого плеча и поясницы.

До этого Гладков сообщал, что украинские военные обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. В результате инцидента были повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, никто из местных жителей не пострадал, обратил внимание губернатор.