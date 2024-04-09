Биография Аллы Пугачевой: от Примадонны до кандидата в иноагенты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Алла Пугачева, 1978 год

В середине апреля 2024 года Алла Пугачева, она же — Примадонна и одна из самых известных женщин России, отмечает 75-й день рождения. Ее дискография включает десятки студийных альбомов и синглов. А количество записанных песен подбирается к отметке 500. Имя Аллы Борисовны не сходит с заголовков СМИ — впрочем, в последние годы вовсе не из-за творчества артистки. Итак, в преддверии юбилея певицы обращаемся к биографии Аллы Пугачевой, рассказываем о ее личной жизни, а также обращаемся к новостной сводке.

Сколько лет Алле Пугачевой

Артистка родилась 15 апреля 1949 года. В наступившем году она празднует юбилей — 75 лет. Судя по всему, праздник она собирается провести на сцене. Со слов композитора Андрея Мисина, Пугачева планирует устроить большой концерт в честь дня рождения. Скорее всего, шоу пройдет в Израиле.

Ранняя биография Аллы Пугачевой: детство и начало карьеры

Биография Аллы Пугачевой — и музыкальная, и любовная, и политическая — крайне насыщенна. Мы расскажем об основных вехах жизни артистки, о событиях и достижениях, принесших ей титул эстрадной примадонны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Алла Пугачева, 1978 год

Певица появилась на свет в Москве в семье фронтовиков. Свое имя она унаследовала от двух Алл — Тарасовой и Ларионовой, актрис театра и кино. Родители Пугачевой любили искусство и являлись приверженцами строгой дисциплины. Из-за этого уже в раннем возрасте Алла Пугачева начала многочасовые ежедневные занятия музыкой. Сначала она отучилась в музыкальной школе, следом — в училище имени Ипполитова-Иванова.

Карьера Аллы Пугачевой началась рано и развивалась стремительно. Как говорила сама певица, не она «выбирала дорогу, а сама дорога выбрала ее». Так что упорная работа и ряд случайностей привели артистку сначала в юмористическую программу «Пиф-паф», потом — к гастролям с Мосэстрадой и другими коллективами. Первая студийная песня Пугачевой — «Робот» — вышла уже в 1965 году, когда певице было 16 лет.

Карьера негативно сказалась на учебе начинающей артистки. Чтобы получить диплом, Пугачевой пришлось остаться в училище на второй год. Впрочем, расправившись с долгами, она взялась за музыку с удвоенным рвением. Сначала работала в ГУЦЭИ — цирковом училище, затем в двух филармониях: Липецкой и Московской.

Пугачева переходила из одного ВИА в другой, участвовала в командных гастролях по Союзу. А в 1971 году вместе с Государственным эстрадно-джазовым оркестром впервые выступила за рубежом, в Польше. К слову, в том же году у артистки появилась дочь Кристина. Ее отцом стал муж и коллега Пугачевой — Миколас Орбакас. Но о личной жизни Аллы Пугачевой мы поговорим позже.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Алла Пугачева на сцене: признание и рост популярности

Карьера артистки развивалась быстро, но признание Алла Пугачева обрела не сразу. Популярность пришла к ней в 1975 году, после победы в болгарском конкурсе «Золотой Орфей». Тогда Пугачева выступила с песней «Арлекино». А в ее багаже уже были такие композиции, как «Единственный вальс», «Король, цветочница и шут», «Я тебя поцеловала» и многие другие.

Сингл «Арлекино» вышел сначала в Советском Союзе (и разошелся тиражом 14 миллионов копий), затем — в Болгарии. На волне популярности Пугачева продолжила участвовать в международных конкурсах (пока в составе ансамблей), гастролировала по родине и за рубежом, стала появляться на ТВ (например, в 1976 году она впервые участвовала в небезызвестном «Голубом огоньке»).

Обретшая популярность Пугачева неизменно затмевала других участников ВИА. Это вызывало недовольство музыкантов. И в итоге в 1977 году певица начала сольную карьеру. Тогда же она получила первую роль в кино: ее дебютом стала картина «Женщина, которая поёт». Пугачева не только сыграла главную роль, но и записала для фильма саундтрек (потеснив основного композитора Александра Зацепина). Тогда же с легкой руки Вячеслава Зайцева гардероб артистки пополнился платьем-балахоном, ставшим неотъемлемой частью ее сценического образа.

Словом, карьера шла в гору. В 1978 году вышла сольная пластинка Пугачевой — «Зеркало души». Альбом продемонстрировал отличные продажи не только на родине, но и в других странах. В то же время Пугачева одержала победу в конкурсе эстрадной песни «Интервидение».

К слову, образование певицы не ограничивается училищем. Уже став популярной, она отучилась в ГИТИСе и защитилась в 1981 году. Ее дипломной работой стала программа «Монологи певицы», с которой Пугачева и отправилась на гастроли. Она посетила Чехословакию, Австрию, Финляндию, ГДР, Францию и другие страны. В 1983 году вышла одна из наиболее известных песен Пугачевой — «Миллион алых роз».

Концерты певицы стали не только более частыми, но и более грандиозными. Программа «Пришла и говорю», стартовавшая в 1984 году, была рассчитана на крупные залы (первый концерт в рамках тура прошел в «Олимпийском»). Выступления сопровождались визуальными эффектами, а на сцене вместе с Пугачевой и музыкантами оказалась подтанцовка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Алла Пугачева, 1978 год

Алла Пугачева — эстрадная примадонна

Перечислять мероприятия, в которых участвовала певица, можно бесконечно. Если говорить про 1980-е, то особый интерес вызывает концерт в поселке Зеленый Мыс близ Припяти. Певица выступила перед ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС (в результате чего также удостоилась звания ликвидатора).

Вскоре после этого она устроила тур по городам Америки и приобрела популярность в Штатах. В зарубежных СМИ ее прозвали Красной Мадонной. Журнал Billboard поставил Пугачеву в один ряд с Элвисом Пресли и Майклом Джексоном. Это, кстати, далеко не последний раз, когда иностранные издания добавляли Пугачеву в солидные топы. Например, сравнительно недавно, в 2022 году, BBC назвал певицу одной из 100 самых влиятельных женщин в мире.

В середине 1990-х Пугачева поставила карьеру на паузу. Но вскоре, в 1997 году, она вернулась на сцену, чтобы подменить заболевшего Валерия Меладзе на Евровидении. Алла Борисовна исполнила песню «Примадонна», но заняла лишь 15-е место. Впрочем, на ее популярности на родине это никак не сказалось. И уже в 1999 году 50-летняя артистка получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. (В 2009 году она получила этот же орден III степени, а в 2014-м — IV степени.)

К концу нулевых Пугачева выпустила предпоследний студийный альбом — «Приглашение на закат» — и завершила гастроли. Однако из поля зрения СМИ она не ушла. Напротив, певица снималась в телешоу, в том числе была членом жюри «Фактора-А» и «Новой волны». Она приходила на радиопередачи, испытала себя в качестве актрисы озвучки, записала ряд песен, в том числе для фильма «Чернобыль». Пугачева занималась благотворительностью, была послом доброй воли ЮНИСЕФ, числилась в Общественной палате РФ. В течение всей карьеры она продвигала молодых исполнителей (в числе ее протеже — Филипп Киркоров, Укупник, Игорь Николаев и другие). Словом, публичная жизнь Пугачевой никогда не стояла на месте

Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева, 1999 год

Дискография Аллы Пугачевой

Дискография Аллы Пугачевой насчитывает десяток пластинок, включая компиляции и синглы. Певица выпустила 18 сольных альбомов. Большая часть из них вышла в промежуток с 1978 по 2008 год. Если же говорить о самых популярных песнях певицы, то ее «визитными карточками» считаются треки:

«Позови меня с собой»;

«Айсберг»;

«Миллион алых роз»;

«Волшебник-недоучка»;

«Айсберг»;

«Любовь, похожая на сон»;

«Не отрекаются любя»;

«А знаешь, все еще будет» и другие.

В 2024 году, спустя 16 лет молчания, дискография певицы неожиданно пополнилась новым альбомом. Им стал диск P. S., состоящий из концертных записей треков Пугачевой. Премьера на стримингах состоялась 1 марта.

Личная жизнь Аллы Пугачевой

Карьера и личная жизнь артистки развивались в тесном переплетении: избранниками Аллы Борисовны всегда становились люди, связанные с эстрадой. Всего она была замужем пять раз. Интересно, что первый брак ей на картах нагадала подруга. Но обо всем по порядку.

Мужья Аллы Пугачевой

Первым из мужей Аллы Пугачевой стал артист цирка Миколас Орбакас. Они познакомились, когда певица пришла в ГУЦЭИ. В 1969 году пара поженилась, а уже в 1971 году у них появилась дочь Кристина. Сегодня она известна как певица и актриса Кристина Орбакайте. После четырех лет, проведенных вместе, Орбакас и Пугачева развелись.

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Алла Пугачева и Евгений Болдин, 1981 год

Во второй раз певица вышла замуж за режиссера Александра Стефановича. Она сразу сделалась его музой. Стефанович выделил Алле Борисовне главную роль в фильме «Рецитал», который снимался непосредственно «под нее». Впрочем, на съемочной площадке не обошлось без конфликтов. В итоге «Рецитал» превратился в «Душу», Пугачеву заменила Ротару, а сам Стефанович подал на развод. Александр и Алла были вместе в период с 1977 по 1980 год.

В третий брак Примадонна вступила в 1985 году. Тогда ее избранником стал продюсер Евгений Болдин. Впрочем, отношения между ними завязались годами ранее, но оба не спешили сковывать друг друга клятвами. Согласно распространенной версии, они поженились лишь для того, чтобы беспрепятственно выезжать за границу. Эти отношения были в большей степени деловыми, нежели романтическими.

Затем Пугачева еще несколько раз влюблялась. Сначала — в рок-музыканта Владимира Кузьмина, затем — в певца Сергея Челобанова. Впрочем, под венец она с ними не пошла. Певица снова вышла замуж только в 1994 году. Ее супругом стал тогда еще начинающий артист Филипп Киркоров. Их брак продлился до 2005 года. Исполнители разошлись мирно и остались в хороших отношениях. Киркоров и по сей день — на свой страх и риск — цитирует Пугачеву в своих соцсетях.

Пятый и на данный момент последний из мужей Аллы Пугачевой — Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Певица вышла замуж за телеведущего в 2011 году. Их отношения стали предметом общественных пересудов. Не последнюю роль в этом сыграла разница в возрасте Аллы Пугачевой и Галкина. Артистка старше супруга на 27 лет. Когда они впервые встретились, ему было три года.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин, 2007 год

Алла Пугачева и Максим Галкин

Несмотря на разницу в возрасте, Алла Пугачева и Галкин кажутся счастливой парой. Долгое время они прожили вместе в роскошном замке в деревне Грязь (Одинцовский район). К слову, судьба этого особняка вызывает у публики не меньший интерес, нежели жизнь его владельцев. Что ждет замок: продажа, конфискация или застой — пока неясно. Мы еще скажем об этом в дальнейшем.

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились в 2013 году. Это двойня — дочь Елизавета и сын Гарри. Они появились на свет благодаря суррогатной матери. Некоторое время двойняшки учились в Москве, а точнее — в Первой Московской гимназии. Позже вместе с родителями они переехали за границу.

Сегодня Алла Пугачева и ее семья живут в Израиле. Они перебрались туда еще в 2022 году. Причиной переезда стал присвоенный Галкину статус иноагента: шоумен-юморист публично осудил СВО. К слову, Пугачева разделяет позицию мужа. Однако получит она статус иноагента или нет — открытый вопрос.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Алла Пугачева и Максим Галкин

Чем занята Алла Пугачева сегодня

На сегодняшний день Примадонна — завсегдатай новостных сводок. Но общественное внимание связано не с недавним релизом P. S., а с активностью певицы в соцсетях. Переезд в Израиль и критика СВО — только некоторые из причин, по которой Пугачеву окрестили предательницей, «отрекшейся от россиян». Высказывания артистки, в том числе критические и пренебрежительные, настроили против нее массу ее же поклонников.

Одним из вопросов на повестке дня остается судьба особняка в Грязи. Разговоры о конфискации замка начались еще в 2022 году. Впрочем, законных оснований для изъятия собственности звезд до сих пор нет. Ранее СК не возбудил против них дело по статье о фейках об армии.

Второй вопрос — присвоят ли артистке статус иностранного агента. Певица открыто поддерживает Галкина и даже лично (еще в 2022 году) требовала вслед за мужем признать ее иноагентом. Впрочем, тогда Минюст просьбу артистки не исполнил.

Однако, если верить последним новостям, Алла Пугачева все же может получить статус иноагента в ближайшее время. По словам Виталия Бородина, все необходимые процедуры «уже запущены».

Фото: Социальные сети Алла Пугачева и Максим Галкин

Последние новости об Алле Пугачевой

Последние новости об Алле Пугачевой непосредственно связаны с терактом в «Крокусе», произошедшим 22 марта. В отличие от большинства артистов, Примадонна до последнего не комментировала трагедию. Когда пользователи соцсетей раскритиковали ее за это, она ответила лаконичным «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram» (принадлежит компании Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Эта реплика вызвала только больший шквал негатива.

В ближайшее время стоит ждать новостей о юбилейном концерте Аллы Борисовны. В какой стране и на какой сцене Примадонна отметит 75-летие, пока неясно. Но выступление в России кажется маловероятным.

На этом можно поставить многоточие. Мы рассказали, сколько лет Алле Пугачевой, как она прославилась и чем занимается сегодня, а также не оставили в стороне новостную сводку. Каким бы ни было ваше отношение к певице, нельзя не признать: она входит в число самых видных представителей российской эстрады. А потому ее имя будет оставаться на слуху еще долгое время.

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