Внук Пугачёвой растрогал фанатов нежным фото с Кристиной Орбакайте

https://static.news.ru/photo/9c6b07a8-a7e1-11ea-a383-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dennyartview

Поклонники Аллы Пугачёвой опубликовали на фанатской странице Примадонны в социальной сети Instagram архивный снимок её старшей дочери — певицы Кристины Орбакайте с младшим сыном — 22-летним Дени Байсаровым. Отец ребёнка — российский предприниматель Руслан Байсаров.

На фото молодой человек нежно обнял свою мать. Подписчики отметили, что внук Пугачёвой возмужал и превратился в настоящего красавца.

Завидный жених.

Красивая мама красивого сыночка.

Просто веет от них такой невероятной добротой и спокойствием. Счастья Вам, Кристиночка и Дени.

Дени Байсаров на протяжении нескольких лет встречается с девушкой по имени Мария. Влюблённые, например, появились вместе на юбилее Пугачёвой, которая отметила в прошлом году 70-летие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на фанатской странице в Instagram, посвящённой дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Лизе, появилось архивное фото девочки, на котором она предстаёт в образе невесты.