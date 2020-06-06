Внук Пугачёвой растрогал фанатов нежным фото с Кристиной Орбакайте

Поклонники Аллы Пугачёвой
На фото молодой человек нежно обнял свою мать. Подписчики отметили, что внук Пугачёвой возмужал и превратился в настоящего красавца.
Завидный жених.
Красивая мама красивого сыночка.
Просто веет от них такой невероятной добротой и спокойствием. Счастья Вам, Кристиночка и Дени.
Дени Байсаров на протяжении нескольких лет встречается с девушкой по имени Мария. Влюблённые, например, появились вместе на юбилее Пугачёвой, которая отметила в прошлом году 70-летие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на фанатской странице в Instagram, посвящённой дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Лизе, появилось архивное фото девочки, на котором она предстаёт в образе невесты.
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