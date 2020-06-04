«Вторая примадонна!»: появилось фото Лизы Галкиной в свадебном платье

https://static.news.ru/photo/6a54c2ba-a70d-11ea-9001-fa163e074e61_660.jpg Лиза Галкина Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

На фанатской странице в Instagram, посвящённой дочери Максима Галкина и Аллы Пугачёвой Лизе, появилось архивное фото девочки, на котором она предстаёт в образе невесты.

Снимок был сделан несколько лет назад, когда Лиза Галкина приняла участие в модном показе. Девочка одета в свадебное платье и держит в руках букет цветов. Можно заметить, что все попавшие на фото зрители показа в восторге от этого образа.

Большинство подписчиков также выразили своё одобрение в комментариях. Один из пользователей отмечает, что «платье — просто супер», другая поклонница подчёркивает, что «на Лизочке все наряды хороши». Многие увидели в дочери явное сходство с матерью.

Вторая примадонна! Копия мамы, красоточка, — написала подписчица.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал образ невесты не самым подходящим для ребёнка.

Зачем деток одевать в свадебные платья? Что, других нарядов нет? — спрашивает один из пользователей.

Сейчас Лизе Галкиной шесть лет и у неё уже множество поклонников в Сети. Фанатов восхищают непосредственность девочки и её забавные высказывания. У Лизы есть брат-близнец Гарри.

В апреле Максим Галкин поделился с поклонниками кадрами домашнего празднования пасхи с детьми, передавал NEWS.ru.