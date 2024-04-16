«Хочется вставить кляп»: Валерия рассказала, что ее раздражает в муже Певица Валерия заявила, что иногда хочет заткнуть своего мужа Пригожина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Иосиф Пригожин и Валерия

Певица Валерия призналась, что ее раздражает громкий голос ее супруга Иосифа Пригожина, сообщает «Газета.RU». По ее словам, муж может заполнять собой все пространство из-за темперамента и иногда ей хочется «вставить ему кляп».

Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю <…> Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила, — рассказала певица.

Ранее Валерия рассказала, что залогом счастливого брака являются общие взгляды на мир. По словам певицы, когда люди смотрят в одну сторону, то у них больше шансов сохранить отношения. Она подчеркнула, что точки зрения у возлюбленных могут расходиться по многим вопросам, но если людям вместе хорошо, то они пройдут этот путь вместе до конца.

Также Валерия призналась, что хочет нянчить как можно больше внуков. Артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» малышей. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше». Валерия уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина. По ее словам, дома находятся примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга.