Валерия раскрыла секрет счастливого брака Валерия назвала залогом счастливых отношений общность взглядов на мир

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Валерия

Певица Валерия в ходе доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского рассказала корреспонденту NEWS.ru, что считает залогом счастливых отношений общность взглядов на мир. По ее словам, в этом случае есть шанс добиться долгих и счастливых отношений.

Мне кажется, когда у людей общее мировоззрение, когда в целом они смотрят в одну сторону, тогда больше шансов сохранить отношения. Конечно, люди ссорятся, два разных человека, точки зрения могут расходиться по многим вопросам, но в целом глобально, если людям вместе хорошо и они разделяют философию жизненную, тогда это твой человек, и есть шансы с ним пройти до конца, — подчеркнула артистка.

Валерия находится в браке с продюсером Иосифом Пригожиным уже 20 лет. Это ее третий и самый долгий брак. Мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной уже спустя четыре месяца после знакомства.

В ходе общения с прессой она также рассказала, что ее внучка Селин выздоровела и отлично чувствует себя после перенесенной болезни. Речь идет о трехгодовалой дочери сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы.

Ранее Валерия призналась, что хочет нянчить как можно больше внуков. Артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» малышей. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше». Валерия уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина. По ее словам, дома находятся примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга.