Валерия рассказала о состоянии недавно госпитализированной внучки Валерия заявила, что ее внучка Селин отлично чувствует себя после болезни

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Валерия

Певица Валерия в ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского рассказала корреспонденту NEWS.ru, что ее внучка Селин выздоровела и отлично чувствует себя после перенесенной болезни. Речь идет о трехгодовалой дочери сына певицы Арсения Шульгина и его жены Лианы. В середине марта девочка заболела, ее забрали в больницу на скорой помощи.

Я вчера ее видела, вчера заезжали к ним, играли с ней — все прекрасно, — сказала исполнительница.

Ранее Валерия призналась, что хочет нянчить как можно больше внуков. Артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» малышей. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше». Валерия уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина. По ее словам, дома находятся примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга.

До этого стало известно, что российский певец Валерий Меладзе станет дедушкой. Его дочь Софико сообщила о беременности, опубликовав в социальных сетях фото с пляжа, на котором виден округлившийся живот. Софико вышла замуж за возлюбленного Савву Байбакова в сентябре 2022 года. Молодой человек ведет непубличный образ жизни.