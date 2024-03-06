«Чем больше, тем лучше»: Валерия призналась в желании нянчить внуков Певица Валерия заявила о готовности нянчить «хоть десяток» внуков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерия

Певица Валерия призналась, что хочет нянчить внуков. В беседе с Пятым каналом артистка подчеркнула, что готова воспитывать «хоть десяток» внуков и внучек. По ее словам, «чем больше всяких разных детей, тем лучше».

Да вообще, чем больше всяких разных детей, тем лучше. Внуков, внучек, пусть еще хоть десяток рожают, — пояснила певица.

Валерия уточнила, что живет недалеко от сына Арсения Шульгина. По ее словам, она проживает от него примерно в 15 минутах, поэтому есть возможность часто навещать друг друга. С этим и может быть связана готовность артистки нянчить большое количество внуков.

Примерно в 15 минутах мы живем друг от друга, можно навещать, — отметила артистка.

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян ранее рассказал, что стал дедушкой. По его словам, внука родила его старшая дочь Александра, мальчика назвали Гаспаром.

До этого стало известно, что российский певец Валерий Меладзе станет дедушкой. Его дочь Софико сообщила о беременности, опубликовав в социальных сетях фото с пляжа, на котором виден округлившийся живот. Софико вышла замуж за возлюбленного Савву Байбакова в сентябре 2022 года. Молодой человек ведет непубличный образ жизни.