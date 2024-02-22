В семье Валерия Меладзе ожидается пополнение Дочь Валерия Меладзе Софико объявила о беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Дочь Валерия Меладзе Софико в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о беременности. Она опубликовала фото с пляжа, на котором виден округлившийся живот.

Софико вышла замуж за возлюбленного Савву Байбакова в сентябре 2022 года. О супруге Софико ничего не известно. Молодой человек ведет непубличный образ жизни.

В начале февраля певица Альбина Джанабаева опубликовала совместный снимок с мужем Валерием Меладзе в социальных сетях и высмеяла слухи об их разводе. На представленном снимке певица улыбается в камеру, а Меладзе находится за рулем автомобиля. Исполнительница с иронией предложила подписчикам выбрать, куда едет чета: в супермаркет, в роддом, разводиться или на сельскую дискотеку.

До этого СМИ писали, что Джанабаева последние несколько месяцев живет в подмосковном поселке Миллениум Парк, куда вернулась одна — без супруга, который остался в Европе. При этом певица давно не появлялась на публике, а также не участвовала в светских мероприятиях и не давала концертов.

Артисты состоят в браке с 2014 года, они воспитывают троих детей, в числе которых сыновья Константин и Лука, а также дочь Агата. При этом их старший сын родился в 2004 году, когда артист еще состоял в первом браке с Ириной Меладзе, в котором родились три дочери.